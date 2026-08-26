Al elegir una nueva cocina eléctrica, la decisión suele reducirse a dos opciones populares: inducción y electricidad convencional.

Aunque pueden parecer muy similares, la forma en que producen y transfieren el calor es diferente, lo que puede influir en la velocidad de cocción, el consumo de energía, la seguridad e incluso en los recipientes que se pueden utilizar.

Cómo funcionan las cocinas de inducción

Las cocinas de inducción utilizan energía electromagnética para calentar directamente los recipientes. Las bobinas situadas debajo de la superficie de vidrio generan un campo magnético que interactúa con las ollas y sartenes compatibles, produciendo calor dentro del recipiente en lugar de calentar primero la hornalla.

Una de las principales ventajas de la cocción por inducción es precisamente esa transferencia directa. Los recipientes alcanzan la temperatura rápidamente y permiten controlar el calor con mayor velocidad.

Otro punto a favor es la eficiencia energética. La inducción puede transferir una mayor proporción de la energía directamente al recipiente que una cocina eléctrica convencional, lo que puede hacerla más eficiente durante el uso diario.

Además, las superficies de inducción suelen ser fáciles de limpiar porque son planas y lisas. Como la superficie no se calienta de la misma manera que una hornalla eléctrica convencional, es menos probable que los alimentos derramados se adhieran y se quemen sobre el vidrio.

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Las desventajas de la inducción

La principal limitación es la compatibilidad de los recipientes. Las cocinas de inducción necesitan ollas y sartenes fabricadas con materiales magnéticos, como hierro fundido o determinados tipos de acero inoxidable. El aluminio, el cobre y otros materiales pueden no funcionar a menos que hayan sido diseñados específicamente para inducción.

El costo inicial también puede ser mayor que el de una cocina eléctrica convencional. Antes de comprarla, conviene comprobar además que la instalación eléctrica de la vivienda sea adecuada.

Cómo funcionan las cocinas eléctricas convencionales

Las cocinas eléctricas tradicionales utilizan elementos calefactores ubicados debajo o dentro de la superficie de cocción. Primero se calienta el elemento y luego ese calor se transmite al recipiente.

Este sistema es sencillo y funciona con una variedad mucho más amplia de ollas y sartenes. Por eso puede resultar conveniente para quienes ya tienen diferentes tipos de recipientes y no quieren reemplazarlos.

El precio es otra ventaja importante. Las cocinas eléctricas convencionales suelen tener un costo inicial menor, por lo que pueden ser una alternativa práctica para quienes buscan cambiar su cocina sin realizar una inversión elevada.

Electricidad vs. inducción: principales diferencias

Velocidad de cocción

La inducción es más rápida porque transfiere la energía directamente al recipiente. En una cocina eléctrica convencional, primero debe calentarse el elemento antes de que la sartén o la olla alcance la temperatura deseada.

Control de temperatura

La inducción también ofrece un control de temperatura más rápido. Cuando se modifica la potencia, el recipiente responde prácticamente de inmediato porque el calor se genera directamente en él.

En cambio, los elementos eléctricos convencionales conservan calor después de reducir o apagar la potencia, por lo que el cambio de temperatura puede tardar más.

Eficiencia energética

Si la eficiencia energética es una prioridad, la inducción tiene ventaja. Su sistema de transferencia directa permite reducir la cantidad de energía que se pierde entre el elemento calefactor y el recipiente.

Sin embargo, el ahorro real en la factura de electricidad dependerá de los hábitos de cocina, las tarifas eléctricas y la frecuencia con la que se utilice la cocina.

Seguridad

La cocción por inducción también ofrece una ventaja en materia de seguridad, ya que la superficie no funciona de la misma manera cuando no hay un recipiente compatible sobre ella. Además, suele permanecer más fría que una superficie eléctrica convencional después de cocinar.

Las cocinas eléctricas tradicionales, por su parte, pueden permanecer calientes durante un tiempo después de apagar el elemento calefactor, aunque muchos modelos cuentan con sistemas de apagado automático.

Limpieza

Ambas opciones pueden tener superficies de vidrio lisas, pero las cocinas de inducción suelen tener una ventaja porque la superficie acumula menos calor residual. Esto puede facilitar la limpieza de los derrames y reducir la posibilidad de que los restos de comida queden adheridos.

¿Qué cocina conviene elegir?

Para quienes priorizan velocidad, control de temperatura, eficiencia energética y facilidad de limpieza, la inducción suele ser la opción más completa. Sus principales desventajas son el mayor costo inicial y la necesidad de utilizar recipientes compatibles.

La cocina eléctrica convencional puede ser una mejor alternativa para quienes buscan gastar menos al principio, utilizar prácticamente cualquier recipiente y mantener una instalación sencilla. Aunque no ofrece la misma velocidad o eficiencia que la inducción, continúa siendo una opción práctica y conocida.

En definitiva, no existe una única opción ideal para todas las cocinas. La decisión dependerá de cuánto cocinas, qué recipientes ya tienes, tu presupuesto y cuánto valoras reducir el consumo de energía.