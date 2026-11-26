El truco para que la ropa quede perfumada por más tiempo.

Lograr que la ropa conserve el perfume del suavizante durante varios días no depende únicamente de los productos que se utilizan en el lavarropas.

También hay que prestar atención a lo que sucede después del lavado, especialmente al momento de secar y guardar las prendas.

Uno de los hábitos más importantes es retirar la ropa apenas termina el ciclo y dejarla secar por completo antes de llevarla al placard.

La humedad que permanece en los tejidos puede favorecer la aparición de olores desagradables y hacer que las prendas pierdan esa sensación de frescura.

El truco para que la ropa conserve el perfume por más tiempo

El secreto está en evitar que la ropa permanezca húmeda dentro del lavarropas y asegurarse de que se seque por completo antes de guardarla.

Para conseguir mejores resultados, también es importante utilizar detergente y suavizante en las cantidades recomendadas por sus fabricantes y evitar sobrecargar el tambor, ya que el exceso de prendas puede dificultar la distribución del agua y los productos durante el lavado.

Estas recomendaciones coinciden con los consejos publicados por la empresaria estadounidense Martha Stewart en su sitio web, donde reunió distintas sugerencias de especialistas para mantener la ropa fresca y perfumada por más tiempo.

El truco para que la ropa conserve el perfume por más tiempo. Magnific

Cómo aplicar el truco en casa paso a paso

Para conseguir que las prendas mantengan un aroma agradable durante más tiempo, se pueden incorporar estos hábitos a la rutina de lavado:

Utilizar la cantidad justa de detergente: agregar más producto no garantiza una limpieza más profunda y puede dejar residuos en las fibras.

Incorporar suavizante: colocarlo en el compartimiento correspondiente y respetar las indicaciones del envase.

No llenar demasiado el lavarropas: dejar espacio para que las prendas puedan moverse durante el ciclo.

Retirar la ropa inmediatamente: no dejar las prendas húmedas dentro del tambor cuando termina el programa.

Secar en un lugar ventilado: extender la ropa y evitar amontonarla para que pierda toda la humedad.

Guardar las prendas completamente secas: antes de llevarlas al placard, comprobar que no queden zonas húmedas.

El último paso para mantener el buen aroma dentro del placard

Una vez que la ropa está limpia y seca, también importa el lugar donde se guarda. Los armarios deben permanecer limpios, secos y ventilados para evitar que la humedad afecte los tejidos.

Un recurso sencillo es colocar bolsitas aromáticas o pequeños saquitos de lavanda en los cajones y estantes. Estos elementos ayudan a aportar una fragancia suave al espacio donde se conserva la ropa.

También conviene evitar guardar prendas recién usadas junto con las que están limpias, ya que pueden transferir olores y afectar la frescura del resto de la ropa.

Con estos simples cuidados, es posible mejorar los resultados de cada lavado y hacer que las prendas conserven una sensación de frescura por más tiempo.

La clave está en prestar atención no solo a los productos que se utilizan, sino también al secado y al almacenamiento de la ropa.