Tanto las almohadas como la ropa interior acumulan transpiración y restos de suciedad.

El vinagre blanco se convirtió en uno de los aliados caseros para la limpieza del hogar ya que, además de sus múltiples usos en distintas superficies, también hay quienes lo incorporan al lavarropas como complemento del detergente para mantener los tejidos en mejores condiciones.

Las almohadas y ropa interior son dos de los artículos que suele acumular residuos y olores con el uso diario. La transpiración, los aceites naturales de la piel y los restos de jabón pueden permanecer en las fibras incluso después de un lavado convencional.

Por qué recomiendan lavar las almohadas y la ropa interior con vinagre en el lavarropas

Agregar un poco de vinagre blanco al lavado es un recurso casero que se utiliza para tratar los olores persistentes y los residuos que pueden quedar adheridos a las telas después de varios usos. En la ropa interior, uno de los motivos más frecuentes es la acumulación de transpiración, que puede dejar olores difíciles de quitar incluso después de un lavado convencional.

La University of Kentucky, a través de su servicio de extensión, recomienda utilizar una mezcla de agua y vinagre para tratar prendas que conservan olores de transpiración. El procedimiento permite aflojar los residuos asociados con esos olores antes de realizar el lavado habitual con detergente.

En las almohadas, el interés está relacionado con su uso cotidiano acumulan transpiración, aceites naturales de la piel y otros residuos que pueden afectar su frescura. Como están en contacto directo con la cabeza durante varias horas, también necesitan una limpieza periódica. La Sleep Foundation recomienda lavarlas según el material y las indicaciones del fabricante.

El producto se utiliza como complemento del detergente para tratar la acumulación de residuos y los olores que afectan a las prendas y los textiles del hogar. Fuente: ChatGPT - creada con IA | Montaje USA LATAM

Qué efecto tiene el vinagre sobre las telas

El vinagre blanco contiene ácido acético, que puede ayudar a desprender determinados depósitos de jabón y minerales del agua que quedan acumulados en las fibras. Según el American Cleaning Institute, estos residuos pueden hacer que los tejidos pierdan suavidad y adquieran una textura más rígida.

Por eso, el vinagre diluido puede utilizarse como complemento para tratar esas acumulaciones presentes en telas de almohadas y prendas de uso cotidiano.