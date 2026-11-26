A la hora de comprar huevos, el material del maple puede parecer un detalle menor, pero existen diferencias entre los envases de cartón y los de plástico que influyen en la protección del alimento, la humedad y las condiciones de almacenamiento.

Aunque ambos cumplen la función de mantener los huevos separados y reducir el riesgo de roturas, no ofrecen exactamente las mismas características.

Maple de cartón o plástico: cuáles son las diferencias y qué ventajas tiene cada uno

Los maples de cartón suelen fabricarse con pulpa de papel moldeada. Son porosos, absorben parte de la humedad y permiten el intercambio de aire con el ambiente . Sus compartimentos individuales ayudan a mantener los huevos separados y amortiguar los golpes durante el transporte.

Sin embargo, esa porosidad también representa una desventaja: el cartón puede absorber líquidos y retener suciedad o microorganismos cuando entra en contacto con superficies contaminadas. Por eso, es importante que el envase esté seco, limpio y en buenas condiciones.

Los maples de plástico, en cambio, tienen una superficie menos porosa, son más resistentes a la humedad y permiten observar los huevos sin abrir el recipiente. Además, los modelos reutilizables diseñados para ese fin pueden higienizarse con mayor facilidad.

Otra diferencia está relacionada con la permeabilidad: el plástico suele ofrecer una mayor barrera frente a la pérdida de humedad que el cartón. Esto puede contribuir a mantener algunas características internas del huevo durante el almacenamiento.

De todas maneras, ninguno de los dos materiales garantiza por sí solo una conservación adecuada. La calidad del envase, su estado, la temperatura y el tiempo de almacenamiento también intervienen.

El material del maple influye en algunas condiciones de conservación, pero la temperatura y la forma de almacenamiento son claves para mantener los huevos frescos. Fuente: Shutterstock

Qué dice la ciencia: ¿cuál de los dos maples conserva mejor los huevos?

La evidencia científica no señala un ganador absoluto, aunque algunos estudios encontraron ventajas para el plástico en determinados indicadores de conservación.

Una investigación publicada en 2021 en la revista científica Foods, titulada The Impact of Package Type and Temperature on the Changes in Quality and Fatty Acids Profile of Table Eggs during Their Storage, analizó 960 huevos almacenados en envases de cartón y plástico durante 28 días. Los investigadores compararon dos condiciones: temperatura ambiente, a 21 °C, y refrigeración, a 5 °C.

Los resultados mostraron que los huevos guardados en recipientes plásticos conservaron mejor algunos parámetros de calidad durante el período estudiado. Los autores relacionaron esta diferencia con la menor permeabilidad del plástico, que podría reducir la pérdida de humedad. Sin embargo, señalaron que se necesitan más investigaciones para confirmar ese mecanismo.

Otro estudio, publicado en 2023 en la revista Animals y titulado Influence of Storage Packaging Type on the Microbiological and Sensory Quality of Free-Range Table Eggs, llegó a resultados diferentes al analizar la calidad microbiológica. Los investigadores encontraron una mayor cantidad de bacterias en el contenido de los huevos almacenados en envases plásticos que en aquellos conservados en cartón, después de 14 y 28 días.

La investigación también observó que la temperatura de 5 °C resultó más favorable que los 22 °C para conservar la calidad microbiológica y algunas características de los huevos.

Por lo tanto, no es correcto afirmar que el plástico siempre conserva mejor los huevos o que el cartón es más seguro en todas las circunstancias. La conclusión más importante es que la refrigeración tiene un papel determinante en la conservación de los huevos, más allá del material del maple.

Cómo guardar los huevos para que duren más tiempo

Existen recomendaciones de manipulación y almacenamiento que ayudan a mantener los huevos en buenas condiciones y reducir el riesgo de contaminación.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recomienda conservarlos refrigerados y en su envase de expendio, separados de otros alimentos listos para consumir. También aconseja consumir los huevos frescos dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Para conservarlos correctamente, conviene seguir estas indicaciones: