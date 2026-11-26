Cuando una persona fallece, sus bienes pasan a integrar una sucesión que debe determinar quiénes tienen derecho a recibirlos. Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación contempla una situación particular en la que el Estado puede quedarse con la herencia. Esto ocurre cuando no existen herederos ni personas que reciban bienes por legado.

En esos casos, la Justicia debe declarar vacante la herencia y ordenar que los bienes sean entregados al Estado. La normativa también establece qué sucede si, después de esa entrega, aparece una persona que reclama derechos hereditarios.

Cuándo el Estado puede quedarse con una herencia y sus bienes

El Código Civil y Comercial establece que, si no hay herederos ni personas que reciban por legado, corresponde declarar la herencia vacante. Esta situación se produce cuando no existen personas con derechos sucesorios que puedan recibir los bienes de quien falleció.

Una vez declarada la vacancia, el juez debe ordenar la entrega de los bienes al Estado y el patrimonio de la persona fallecida pasa a manos estatales ante la ausencia de beneficiarios que puedan recibirlo por herencia o legado.

Un hombre y una mujer abrazados en un funeral. Fuente: Shutterstock

Asimismo, la intervención judicial es parte del procedimiento, ya que es el juez quien debe disponer formalmente la entrega de los bienes.

Qué pasa si aparece un heredero después de que el Estado recibió los bienes

La normativa también contempla la posibilidad de que una persona reclame derechos hereditarios cuando la herencia ya fue entregada al Estado.

En ese escenario, quien se presente como heredero deberá iniciar una petición de herencia para reclamar el reconocimiento de sus derechos. No obstante, el Código Civil y Comercial establece una condición sobre los bienes que fueron entregados.

La persona que reclame posteriormente deberá aceptar la herencia en el estado en que se encuentren los bienes. Esto significa que no recibirá necesariamente el patrimonio en las mismas condiciones que tenía al momento del fallecimiento, sino que deberá tomarlo tal como se encuentre cuando se concrete su reclamo.

Qué establece la ley sobre las herencias vacantes

El Código Civil y Comercial contempla así dos situaciones. Por un lado, la entrega de los bienes al Estado cuando no existen herederos ni legatarios. Por otro, la posibilidad de que aparezca posteriormente una persona con derechos hereditarios, que deberá recurrir a la petición de herencia para reclamarlos .

De esta manera, la declaración de herencia vacante no impide que alguien pueda presentarse más adelante, aunque la normativa establece que deberá aceptar los bienes en la situación en que se encuentren.