Poner papel de aluminio abajo del televisor: por qué se recomienda y para qué sirve

Cada vez son más las personas que recurren a trucos caseros para cuidar los dispositivos electrónicos. Uno de los más comentados consiste en colocar una lámina de papel aluminio debajo del televisor, una práctica que busca mantener más limpia la superficie donde está instalado y ayudar a proteger el mueble sobre el que se apoya.

Además, este material suele utilizarse para resguardar muebles de madera, vidrio u otros acabados que pueden desgastarse con el paso del tiempo debido al calor que generan algunos electrodomésticos o al constante movimiento de cables.

Poner papel de aluminio abajo del televisor: por qué se recomienda y para qué sirve Freepik

Cabe destacar que si bien no se trata de una solución definitiva, muchos la consideran una alternativa sencilla para el mantenimiento del equipo.

¿Por qué algunas personas colocan papel aluminio debajo del televisor?

Quienes aplican este método casero aseguran que el papel aluminio puede funcionar como una barrera que dificulta la acumulación de polvo y pequeñas partículas en la parte inferior y posterior del televisor.

Otra de las razones es que ayuda a proteger la superficie del mueble del calor que desprende el aparato durante largas jornadas de uso.

También hay quienes lo usan para organizar mejor los cables y facilitar la limpieza del área donde está instalado el televisor.

Este truco no reemplaza las recomendaciones de seguridad ni de mantenimiento indicadas por el fabricante del equipo.

¿Qué opinan los especialistas?

Expertos en electrónica aclaran que colocar papel aluminio debajo del televisor no mejora la calidad de la imagen ni aumenta la recepción de la señal.

No obstante, señalan que puede utilizarse como una protección superficial siempre que no obstruya las rejillas de ventilación ni tenga contacto con conexiones o componentes eléctricos.

Además, recuerdan que los televisores necesitan una correcta circulación de aire para evitar el sobrecalentamiento de sus componentes internos y garantizar un funcionamiento adecuado.

Precauciones al utilizar papel aluminio cerca de equipos electrónicos

Quienes aplican este método casero deben seguir algunas recomendaciones para evitar riesgos:

No cubrir las ranuras de ventilación del televisor.

Evitar que el papel aluminio entre en contacto con enchufes o conexiones eléctricas.

Mantenerlo alejado de cables deteriorados o con el aislamiento dañado.

Utilizarlo únicamente como protección para la superficie del mueble.

Seguir siempre las indicaciones del fabricante del televisor.

Además, los especialistas aconsejan limpiar a diarios con paños de microfibra, mantener el aparato alejado de la luz solar directa y evitar su exposición a ambientes con humedad o fuentes intensas de calor.

Asimismo, recomiendan utilizar reguladores o protectores de voltaje para prevenir daños ocasionados por variaciones en el suministro eléctrico y prolongar la vida útil del equipo.