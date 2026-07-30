Los trucos de limpieza son cada vez más utilizados.

Mantener los pisos limpios y brillantes no siempre requiere productos costosos o limpiadores industriales. De hecho, existe un truco casero que cada vez más personas incorporan a su rutina porque ayuda a eliminar la suciedad, desinfectar las superficies y evitar las marcas que suelen quedar después del secado.

La clave está en utilizar agua caliente con un chorrito de vinagre blanco, una combinación sencilla que puede mejorar el resultado de la limpieza diaria sin recurrir a la lavandina ni a otros líquidos específicos para pisos.

Por qué recomiendan limpiar el piso con agua caliente y vinagre

El agua caliente ayuda a desprender la grasa, el polvo y la suciedad adherida con mayor facilidad, mientras que el vinagre blanco aporta ácido acético, un componente que contribuye a eliminar algunos residuos y neutralizar olores.

El vinagre ayuda a remover la suciedad gracias a sus propiedades. Shutterstock

Utilizados juntos, forman una mezcla que deja el piso con un aspecto más limpio y reduce las marcas que suelen aparecer cuando el agua se seca, especialmente en cerámicos, porcelanatos y pisos de superficie lisa .

Además, al no contener perfumes intensos ni componentes abrasivos, esta preparación resulta una alternativa práctica para la limpieza cotidiana del hogar.

Cómo preparar la mezcla para que el piso quede brillante

No hace falta utilizar grandes cantidades de vinagre para obtener buenos resultados.

Ingredientes

1 balde de agua bien caliente.

1 chorrito de vinagre blanco.

Paso a paso

Llenar un balde con agua caliente.

Agregar un chorrito de vinagre blanco.

Mezclar suavemente.

Humedecer el trapo o la mopa y escurrir bien.

Limpiar el piso como de costumbre.

Dejar secar al aire sin volver a pasar agua.

Para obtener un mejor acabado, se recomienda evitar empapar demasiado el piso y utilizar un trapo limpio.

En qué pisos conviene usar este método y cuándo evitarlo

Esta preparación suele funcionar muy bien en pisos de cerámica, porcelanato, mosaicos y otras superficies resistentes al agua.

Imagen ilustrativa Shutterstock

Sin embargo, no se recomienda aplicarla sobre mármol, piedra natural, granito sin sellar o pisos de madera, ya que la acidez del vinagre puede deteriorar estos materiales con el uso frecuente.

Antes de utilizar cualquier método de limpieza casero, también es aconsejable probar la mezcla en un sector poco visible para comprobar que no produzca cambios en la superficie.