Envolver los billetes con papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Representación creada con IA)

Cada vez más personas comenzaron a compartir en redes sociales un truco casero que consiste en envolver los billetes con papel aluminio antes de guardarlos. Aunque muchos lo relacionan con rituales o creencias, también existe una explicación práctica detrás de esta recomendación.

El objetivo principal es proteger el papel moneda del deterioro provocado por la humedad, la luz, el calor y otros factores que pueden afectar su estado con el paso del tiempo. Además, hay una variante de este método que apunta a mejorar la seguridad de las tarjetas bancarias, aunque no tiene relación directa con los billetes.

Por qué recomiendan envolver los billetes con papel aluminio

Uno de los principales motivos es que el papel aluminio funciona como una barrera física frente a la humedad, considerada una de las principales causas del deterioro del papel moneda cuando permanece guardado durante largos períodos.

También ayuda a reducir la exposición a la luz solar, los olores del ambiente y la aparición de hongos, factores que pueden afectar el estado de los billetes si se almacenan en lugares poco adecuados.

Además del aluminio, especialistas en conservación recomiendan evitar guardar los billetes sujetos con gomitas elásticas. Con el tiempo, estos elásticos pueden degradarse, pegarse al papel y dejar marcas difíciles de eliminar. En su lugar, resulta preferible utilizar fajas de papel si es necesario mantener varios billetes juntos.

Otro consejo habitual es no almacenar los billetes junto a monedas, clips metálicos o joyas, ya que algunos metales pueden oxidarse y manchar el papel.

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Cómo hacer correctamente este truco casero

Si se busca conservar los billetes durante mucho tiempo, el procedimiento es sencillo y no requiere materiales especiales.

Los pasos recomendados son:

Verificar que los billetes estén completamente limpios y secos.

Agruparlos sin doblarlos de forma excesiva.

Envolver todo el fajo con papel aluminio , cubriendo completamente los bordes.

Guardar el paquete dentro de una bolsa hermética para añadir una capa extra de protección.

Colocar un sobre de gel de sílice dentro de la bolsa para ayudar a controlar la humedad.

Extraer la mayor cantidad de aire posible antes de cerrar la bolsa.

Para una mejor conservación, también se aconseja mantener los billetes en un ambiente con humedad relativa de entre el 30% y el 55%, una temperatura cercana a los 20 °C y evitar que supere los 27 °C.

La otra versión del truco: proteger las tarjetas, no los billetes

Existe otra práctica muy difundida que suele confundirse con este consejo. En este caso, algunas personas envuelven la billetera completa en papel aluminio para intentar bloquear la lectura de tarjetas con tecnología RFID o NFC, utilizadas en los pagos sin contacto.

La idea es que el aluminio actúe como una barrera frente a determinadas ondas electromagnéticas, dificultando una posible lectura de proximidad. Sin embargo, este método está pensado para las tarjetas y no brinda una protección adicional a los billetes.

Qué significa este truco según el feng shui

Más allá de la explicación práctica, también existe una interpretación vinculada al feng shui y a algunos rituales de abundancia.

Dentro de estas creencias, envolver un billete —especialmente un dólar— en papel aluminio simboliza la protección de la energía asociada al dinero. El aluminio sería una especie de “escudo energético” destinado a conservar la prosperidad.

Se trata de una creencia espiritual, sin respaldo científico, que convive con el uso práctico del papel aluminio como elemento para ayudar a proteger el papel moneda frente a factores ambientales.