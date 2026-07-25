Con el paso del tiempo, las canillas de la cocina acumulan restos de agua, sarro y manchas que hacen que pierdan su brillo. Sin embargo, existe un truco casero que permite dejarlas como nuevas sin utilizar productos de limpieza agresivos.

El método consiste en usar papel aluminio, un elemento que casi todos tienen en casa y que, combinado con agua o vinagre, ayuda a desprender la suciedad adherida de la grifería.

Cómo limpiar las canillas con papel aluminio

Para aplicar este truco solo hacen falta unos pocos elementos:

Un trozo de papel aluminio.

Agua o vinagre blanco.

Un paño limpio y seco.

El método consiste en usar papel aluminio combinado con agua o vinagre, lo que ayuda a desprender la suciedad adherida de la grifería. (Foto: ChatGPT)

Luego, hay que arrugar el papel aluminio hasta formar una bolita, humedecerla con agua o vinagre y frotar suavemente toda la superficie de la canilla, insistiendo en las zonas donde haya más sarro o manchas.

Qué hacer después de quitar el sarro

Una vez finalizada la limpieza, es importante enjuagar la canilla con agua para retirar cualquier residuo que haya quedado.

Una vez finalizada la limpieza, es importante enjuagar la canilla con agua para retirar cualquier residuo que haya quedado. (Foto: ChatGPT)

Por último, se recomienda secar toda la superficie con un paño limpio . Este paso ayuda a recuperar el brillo y evita que vuelvan a aparecer marcas de agua.

Por qué recomiendan este truco casero

El papel aluminio actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender el sarro y las manchas sin dañar la superficie de la grifería cuando se utiliza con cuidado.

Si la suciedad está muy adherida, el vinagre blanco potencia el efecto del aluminio al ayudar a disolver los depósitos minerales, facilitando la limpieza y devolviendo el aspecto original de la canilla.