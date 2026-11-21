Una persona enciende el aire acondicionado con el control remoto.

Con la llegada de las jornadas de calor, el aire acondicionado se convierte en uno de los principales aliados para mantener los ambientes frescos.

Sin embargo, cuando el equipo pierde capacidad de refrigeración, el problema puede estar relacionado con la suciedad acumulada en sus filtros, una parte fundamental para su correcto funcionamiento que muchas veces queda fuera del mantenimiento cotidiano.

A través de un video publicado en TikTok, la cuenta Decasa Style compartió un procedimiento sencillo para limpiar estas piezas en pocos minutos y sin gastar dinero en productos costosos. El método consiste en retirar los filtros, eliminar el polvo y las pelusas acumuladas y volver a colocarlos una vez que estén completamente secos.

Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado paso a paso

El procedimiento compartido por Decasa Style permite realizar la limpieza en pocos minutos. Para hacerlo, hay que seguir estas indicaciones:

Abrir la tapa frontal: destrabarla desde ambos costados y levantarla con cuidado para acceder al interior del equipo. Revisar los filtros: observar si tienen suciedad acumulada, como polvo, pelos y pelusas retenidos durante el uso. Retirar las piezas: destrabar los filtros y tirar suavemente hacia arriba, sin realizar movimientos bruscos que puedan dañarlos. Enjuagar con agua templada: llevarlos hasta una canilla o utilizar una manguera para retirar los restos de suciedad adheridos. Eliminar la suciedad más difícil: si el agua no alcanza, utilizar una esponja o un cepillo con jabón para retirar el excedente, siempre con movimientos suaves. Dejar secar y volver a colocar: esperar hasta que los filtros estén completamente secos antes de instalarlos nuevamente y cerrar la tapa frontal.

Una persona remueve los filtros del aire acondicionado para limpiarlos. Fuente: Shutterstock

Por qué es importante limpiar los filtros del aire acondicionado

Los filtros retienen partículas presentes en el aire, como polvo y otras impurezas. Cuando se acumula demasiada suciedad, puede dificultarse la circulación del aire a través del equipo y afectar su rendimiento.

Por este motivo, mantenerlos limpios es una de las tareas básicas de mantenimiento para favorecer el funcionamiento del aire acondicionado y contribuir a que enfríe mejor. Se trata de un procedimiento sencillo que no requiere herramientas especiales y puede realizarse en pocos minutos.