La genética de la gallina determina si la cáscara del huevo es blanca o morena.

En el supermercado, una docena de huevos blancos y huevos morenos pueden costar distinto aunque ambas sean talla M. Si tienes las dos delante, fíjate en el primer número de la cáscara. Si uno empieza por 1ES y el otro por 2ES, los dos proceden de granjas españolas, pero el primero es de gallinas camperas y el segundo, de gallinas criadas en suelo dentro del gallinero.

El tono blanco o moreno depende de la genética de la gallina y, por sí solo, no indica que un huevo sea más nutritivo o tenga mejor sabor. Antes de llevarte la docena, quedan dos comprobaciones rápidas: mirar que las cáscaras estén enteras y que la fecha de consumo preferente te dé margen para usar todos los huevos.

El primer número impreso en la cáscara identifica el sistema de cría y las letras ES indican que la explotación está en España. Fuente: Shutterstock siamionau pavel

Por qué hay huevos blancos y morenos

La diferencia aparece durante la formación de la cáscara. En las gallinas que ponen huevos morenos, ciertos pigmentos se depositan en la superficie durante la etapa final del proceso. La genética del ave determina esa pigmentación.

El plumaje tampoco permite adivinar el color del huevo. El Instituto de Estudios del Huevo cita el ejemplo de las gallinas castellanas negras, que ponen huevos blancos. En el supermercado, para saber si un huevo es campero o ecológico hay que leer el código impreso en la cáscara.

Qué significan los números 0, 1, 2 y 3 en los huevos

El primer número identifica el sistema de cría. El Real Decreto 1027/2024 recoge cuatro códigos.

Primer número Sistema de cría 0 Producción ecológica 1 Gallinas camperas 2 Gallinas sueltas en el gallinero 3 Gallinas criadas en jaulas acondicionadas

Por ejemplo, un huevo cuyo código empieza por 1ES procede de una explotación de gallinas camperas en España. Los números que siguen identifican el establecimiento de origen.

En qué fijarse antes de comprar una docena de huevos

Abre el cartón y comprueba que las cáscaras estén limpias y enteras. Si encuentras un huevo con una grieta, elige otro envase.

Si te interesa saber cómo se criaron las gallinas, fíjate en el primer número impreso en el huevo. El 0 indica producción ecológica, el 1 corresponde a gallinas camperas, el 2 identifica a las criadas sueltas dentro del gallinero y el 3, a las criadas en jaulas acondicionadas. Si después aparece ES, la explotación está en España.

Antes de llevarte la docena, mira la fecha de consumo preferente en el cartón. En los huevos de gallina se fija como máximo a los 28 días desde la puesta. Si los vas a usar poco a poco, elige una fecha que te dé margen y guárdalos en la nevera al llegar a casa.