Playas Ferroviarias de Buenos Aires (PFBA), la sociedad estatal encargada de administrar y vender tierras ferroviarias, avanza con su plan de subastas y sumó a su calendario un nuevo activo en una de las zonas con mayor desarrollo de la Ciudad. Se trata de un conjunto de terrenos en Palermo, ubicados sobre la avenida Juan B. Justo y la calle José Antonio Cabrera, a metros de Distrito Arcos y de la traza del tren San Martín. La subasta pública se realizará el próximo 29 de abril, a las 10 de la mañana, a través del portal electrónico de Superbid. El inmueble se ofrecerá en bloque y está compuesto por tres parcelas que, en conjunto, suman una superficie de 2935,99 metros cuadrados (m²). El precio base fue fijado en torno a u$s 14,9 millones. Los terrenos están ubicados en Av. Juan B. Justo 1720 y 1784, y en José Antonio Cabrera 5446. Según los registros catastrales, el lote de mayor tamaño cuenta con 1263,56 m², mientras que los otros dos alcanzan 868,47 m² y 803,96 m², respectivamente. El conjunto permite desarrollar más de 24.600 m² edificables, lo que habilita proyectos de mediana y alta escala. Actualmente, los terrenos están ocupados. Parte de las parcelas funciona como corralón de materiales de construcción y otro sector como obrador del arroyo Maldonado, bajo la órbita del Gobierno porteño. La venta se realizará bajo la modalidad “ad corpus”, es decir, en el estado en que se encuentra el inmueble. En esa misma zona, el Estado ya avanzó con otras subastas. En diciembre, uno de los remates más relevantes incluyó terrenos ubicados a metros de Juan B. Justo y del Distrito Arcos, dentro del mismo corredor. La desarrolladora ATV Arquitectos resultó adjudicataria de varios lotes contiguos, con los que reunió una superficie cercana a los 5000 m². Ahí proyecta SENS Luxury Homes, un complejo residencial de alta gama que se desarrollará sobre la ex playa ferroviaria de Palermo, en una manzana delimitada por Nicaragua, Godoy Cruz, Soler y Atacalco. En los últimos años, el área fue incorporando nuevos desarrollos residenciales, oficinas y propuestas comerciales, a partir de la reconversión de antiguos predios ferroviarios. Según pudo saber El Cronista, en los próximos días saldrá a subasta otro terreno de Playas Ferroviarias, esta vez ubicado sobre la avenida Juan B. Justo y Gorriti, donde funcionaba el ex boliche Darwin, un punto que empezó a captar el interés de desarrolladores por su ubicación. Por el lado de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), los activos más relevantes que tiene en carpeta para este año incluyen el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Se trata de uno de los terrenos de mayor escala que el organismo prevé llevar al mercado en esta nueva etapa del plan de subastas. El inmueble abarca más de 50.000 metros cuadrados, con salida directa al río. Según fuentes oficiales, todavía no hay una fecha definida para el remate ni un precio base establecido, pero se espera que la subasta se concrete a lo largo de 2026. El activo representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones. La decisión de avanzar con la venta se dio luego de que el Gobierno nacional desafectara el inmueble del uso ferroviario, un paso necesario para habilitar su futura subasta. En la Ciudad de Buenos Aires, la Administración tiene en cartera otros inmuebles. Uno de ellos está ubicado sobre avenida Santa Fe al 5300, en la esquina con avenida Dorrego, lindero a las vías del ferrocarril Mitre, en la zona de la estación Ministro Carranza. El predio cuenta con una superficie total de 3400 metros cuadrados. En la lista figura un inmueble ubicado sobre avenida Federico Lacroze, entre avenida Forest y avenida Triunvirato, en un sector con buena conectividad entre Chacarita y Villa Urquiza. El predio tiene una superficie superior a los 8400 metros cuadrados y se inserta en un corredor donde en los últimos años avanzaron nuevos desarrollos residenciales y comerciales. La AABE también subastará el terreno donde funciona actualmente la cárcel de Devoto. Se trata de un megaterreno de aproximadamente 4,5 hectáreas, unos 45.000 metros cuadrados, ubicado en Villa Devoto, uno de los últimos grandes predios disponibles dentro del tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires. La venta del inmueble quedará habilitada una vez que se concrete el traslado total de los internos, previsto para antes de fin de año, al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre definitivo del penal. Si bien el terreno no tiene fecha ni precio base definido, ya empezó a captar la atención del sector inmobiliario.