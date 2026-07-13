Cómo arreglar la conexión a internet en el televisor: evita las interferencias con el streaming.

Las interrupciones mientras se reproduce una película o una serie son uno de los problemas más habituales entre quienes utilizan un Smart TV. Sin embargo, los especialistas señalan que la causa no siempre está en la velocidad contratada, sino en la calidad y estabilidad de la conexión que recibe el televisor.

Aunque muchas personas creen que un plan con más megas resolverá cualquier inconveniente, la realidad es que una conexión a internet estable suele ser mucho más importante para disfrutar del streaming sin pausas, cortes de imagen o tiempos de carga excesivos.

Por qué el Smart TV pierde conexión y cómo mejorar el streaming

En numerosos televisores, especialmente aquellos con algunos años de uso, el hardware no logra aprovechar las velocidades más altas que ofrecen los routers actuales. Esto puede provocar que la búsqueda automática de la mejor red genere cambios constantes de señal y perjudique la reproducción del contenido.

Uno de los cambios más efectivos consiste en conectar el televisor directamente al router mediante un cable Ethernet (Fuente: imagen creada con ChatGPT). Imagen creada con ChatGPT

Además, para visualizar películas y series en alta definición o incluso en 4K no hace falta contar con velocidades extremadamente elevadas. En la mayoría de los casos, una conexión constante de entre 15 y 25 Mbps resulta suficiente para mantener una buena experiencia de uso.

Muchos Smart TV no superan velocidades reales de 100 Mbps mediante WiFi.

Una mayor velocidad contratada no siempre mejora el rendimiento del televisor.

La estabilidad de la señal suele ser más importante que la cantidad de megabits disponibles.

Las recomendaciones para evitar interferencias en el televisor

Uno de los cambios más efectivos consiste en conectar el televisor directamente al router mediante un cable Ethernet. Al prescindir de la red inalámbrica, se reducen las interferencias y la transmisión de datos se vuelve mucho más estable, disminuyendo los problemas de buffering.

Cuando no es posible utilizar un cable, otra alternativa es configurar manualmente el Smart TV para conectarse a la banda de 2,4 GHz. Aunque ofrece menos velocidad que la red de 5 GHz, tiene un mayor alcance y resiste mejor las paredes y otros obstáculos, lo que favorece una reproducción más fluida.