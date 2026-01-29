Samsung incorporó a su catálogo local el televisor Crystal UHD DU9000 de 98 pulgadas, un modelo orientado a usuarios que buscan una visualización de gran formato en el hogar.

Según la compañía, la llegada de este equipo responde al crecimiento sostenido del segmento de pantallas grandes en el mercado argentino, impulsado por el consumo de contenido en streaming, videojuegos y eventos deportivos en alta definición.

Funciones impulsadas por inteligencia artificial

En cuanto a especificaciones técnicas, el modelo integra un sistema que Samsung denomina “Optimizador de Imágenes de Gran Tamaño”, diseñado específicamente para pantallas de estas dimensiones. Este sistema combina tecnologías de escalado, reducción de ruido y mejora de nitidez mediante algoritmos de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de optimizar la calidad visual.

El equipo incorpora también la función Motion Xcelerator, que permite reproducir contenido en resolución 4K a 120 Hz, además de ser compatible con VRR (Variable Refresh Rate). Estas características resultan especialmente relevantes para usuarios de consolas de videojuegos y para ver deportes.

El nuevo TV de 98 pulgadas que Samsung vende en la Argentina.

El procesador Crystal 4K, según indica la firma surcoreana, realiza un escalado de contenidos de menor resolución en tiempo real. El televisor también es compatible con el estándar HDR10+, que amplía el rango dinámico de las imágenes, y cuenta con la tecnología Q-Symphony, que permite sincronizar los altavoces del televisor con barras de sonido de la marca para crear un entorno de audio más envolvente.

Cuánto cuesta el nuevo televisor inteligente de Samsung

En materia de software, el equipo funciona con el sistema operativo Tizen OS, que da acceso a las principales plataformas de streaming y servicios de entretenimiento, además de funciones de domótica a través de SmartThings. Para usuarios del AMBA, Samsung ofrece un servicio de instalación que incluye montaje en pared y una configuración inicial del equipo.

El dispositivo está disponible desde este miércoles en la tienda online de Samsung y en tiendas físicas con un precio sugerido de $ 6.999.999.