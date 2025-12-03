En esta noticia

Con la llegada de diciembre, las familias comienzan a planificar las comidas para Navidad y Año Nuevo. Uno de los productos más demandados en esta época es la carne, protagonista indiscutida del asado y de platos tradicionales como el vitel toné.

Pese a los aumentos en los precios, los supermercados lanzaron ofertas y promociones que ayudan a cuidar el bolsillo. Así, es posible encontrar cortes populares como cuadril, tapa de asado, bife de chorizo, matambre, vacío, peceto y roast beef a valores más accesibles.

¿Qué supermercado tiene el kilo de carne más barato?

Entre los cortes más buscados para el asado, el roast beef muestra diferencias importantes según la cadena:

  • Coto: $ 11.599 el kilo.
  • Carrefour: $ 12.200 (novillo), $ 13.600 (novillito y etiqueta negra).
  • Disco: $ 13.865 por kg.
  • Día: desde $ 15.500 en churrasco (novillo), hasta $ 17.000 envasado al vacío.
  • Chango Más: $ 13.499 (novillito, 1,2 kg).

Vitel toné: ¿dónde conseguir el peceto más barato?

El peceto, indispensable para el vitel toné, también varía según el supermercado:

  • Coto: desde $ 16.699 (Estancias Coto) hasta $ 17.499 feteado.
  • Carrefour: $ 19.900 (novillito).
  • Disco: $ 23.985 por kg.
  • Día: $ 19.900 (milanesa envasada al vacío).
  • Chango Más: entre $ 19.999 y $ 20.499 según la presentación.

¿Cuáles son los descuentos en carne?

Además de los precios base, hay descuentos adicionales:

  • Cuenta DNI (Banco Provincia): 35% de descuento en carnicerías, pescaderías y granjas el sábado 20 de diciembre, con tope de $ 7.000 por persona, que se alcanza con $ 20.000 en compras.
  • Supermercados: promociones por día y acuerdos con bancos y billeteras virtuales, que permiten sumar rebajas sobre los precios publicados.