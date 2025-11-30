En esta noticia ¿Con qué frecuencia se come?

La milanesa de pollo se consagra como el plato favorito en Argentina, desplazando clásicos como el asado y las empanadas.

Así lo indica un estudio del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), que analizó hábitos y preferencias en el consumo de carne aviar.

¿Por qué la milanesa es la reina de la mesa?

Según el relevamiento, el 99% de los encuestados elige la milanesa como primera opción para comer pollo. Su éxito se explica por la versatilidad: se puede preparar frita, al horno o en air fryer, admite distintos rebozados —pan rallado, avena, semillas, copos de maíz, polenta— y permite variantes como napolitana, a caballo o cuatro quesos.

El informe revela que el 52% la consume entre una y tres veces por semana, el 14% entre cuatro y seis veces, y un 5% casi todos los días. Además, el 86% la prepara en casa, muy por encima del pollo al horno, que ocupa el segundo lugar con un 72% de aceptación.

El perfil de los fanáticos de la milanesa

El estudio divide a los consumidores en cuatro grupos:

Familieros (17%) : priorizan la milanesa y eligen pollo también fuera de casa.

Prácticos (22%) : aumentaron su consumo en el último año, prefieren opciones rápidas como milanesas y nuggets.

Cocineros simples (21%) : elaboran sus propias milanesas en lugar de comprarlas listas.

Ahorradores (19%): mayormente mujeres que preparan milanesas y guisos por economía.

¿Cómo hacer la milanesa perfecta?

Para lograr una milanesa sabrosa y crocante, seguí estos pasos:

Ingredientes: 4 supremas de pollo, 2 huevos, ajo y perejil picados, 1 taza de pan rallado, sal, pimienta y aceite.

Preparación:

Fileteá las supremas y aplastalas si están gruesas. Batí los huevos con ajo, perejil, sal y pimienta. Sumergí el pollo y dejalo reposar 30 minutos en la heladera. Pasá por pan rallado (podés mezclar con queso rallado). Cocción: fritas en aceite caliente 3 minutos por lado o al horno a 200°C durante 15-20 minutos.

Este plato no solo es fácil y económico, también es el más presente en la mesa argentina. Si buscás variedad, probá con rebozados diferentes y acompañamientos frescos.