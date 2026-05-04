El sector del comercio en Colombia ha atravesado una transformación acelerada en los últimos años, impulsada por nuevos modelos de negocio que priorizan precios bajos y eficiencia operativa. Este cambio ha puesto en aprietos a varias cadenas tradicionales que no lograron adaptarse a tiempo y cerraron. En ese contexto, la histórica cadena La 14 vuelve a estar en el centro de la conversación tras avanzar en su proceso de liquidación. La empresa, con más de seis décadas de trayectoria, no logró superar una profunda crisis financiera que venía arrastrando desde hace varios años. El caso refleja cómo el crecimiento de formatos de descuento y la presión competitiva redefinieron las reglas del mercado. Para muchos consumidores, la desaparición de esta marca representa el fin de una era en el comercio del suroccidente del país. El proceso de cierre de la compañía se desarrolló bajo la supervisión de las autoridades competentes, que han venido informando avances en la distribución de los recursos disponibles. Uno de los puntos clave fue el pago total de las obligaciones laborales reconocidas. Estas deudas superaban los 6000 millones de pesos, una cifra significativa que evidencia la magnitud del impacto económico generado por la quiebra. Según el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, “este caso refleja el compromiso institucional con la transparencia, el rigor técnico y la defensa del interés general”. Fundada en 1964 en Cali, La 14 se consolidó como uno de los referentes del comercio en el Valle del Cauca. Durante décadas, su expansión incluyó grandes superficies y centros comerciales, compitiendo con grandes actores del sector. Sin embargo, hacia finales de la década de 2010 comenzaron a evidenciarse dificultades financieras asociadas al endeudamiento y a la caída en ventas. La presión de nuevos competidores terminó por agravar la situación, llevando a la empresa a solicitar un proceso de reorganización en 2021 que finalmente no logró sostenerse. Tras la liquidación, varios de los espacios comerciales que pertenecían a la cadena fueron ocupados por otras marcas del sector. Esto permitió que algunos puntos siguieran operando, aunque bajo nuevas administraciones y modelos de negocio. El cierre de La 14 deja al descubierto los profundos cambios en los hábitos de consumo y en la estructura del mercado. La adaptación a precios competitivos, marcas propias y eficiencia logística se ha convertido en un factor determinante para la supervivencia en el comercio minorista.