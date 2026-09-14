Se aproxima un diluvio histórico este lunes 14 y martes 15 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta climática para un gran número de regiones del Sur del país, que se verán afectadas durante este lunes 14 y martes 15 de septiembre por la llegada de una tormenta de agua helada.

Las advertencias rigen para los habitantes de Santa Cruz , que podrían enfrentar los estragos de lluvias, fuertes nevadas y temperaturas bajo cero.

Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 2 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en La PlataSe aproxima un diluvio histórico este miércoles 2 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en La Plata. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock / Composición Canva

Temporal en Santa Cruz: cómo estará el clima el lunes 14 y martes 15 de septiembre

El detalle del pronóstico para el lunes 14 y martes 15 de septiembre anticipa la llegada de fuertes nevadas, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento de 70 km/h que afectarán la zona patagónica.

De acuerdo a la información del SMN: “el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas”.

En la provincia de Santa Cruz habrá una alerta amarilla y un rotundo cambio de clima. La mínima llegará a -1° el lunes, mientras que el martes bajará a -6°. Algunas de las zonas afectadas:

Río Gallegos,

Río Tuerto,

El Calafate,

Gobernador Gregores.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del pronóstico, ya que este tipo de sistemas puede variar en intensidad. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Qué pasará después de la tormenta: el resto de la semana en Santa Cruz

Tras el paso del sistema inestable, el tiempo mejora notablemente en Río Gallegos, ciudad de Santa Cruz.

De ahí en adelante, se consolida un tramo de varios días con cielos despejados y temperaturas en descenso hacia el fin de semana:

Martes 15/9: parcialmente nublado, mínima de -3° y máxima de 8°

Miércoles 16/9: lluvias aisladas por la noche, mínima de 2° y máxima de 10°

Jueves 17/9: mayormente nublado, mínima de 1° y máxima de 10°

Viernes 18/9: mayormente nublado, mínima de 4° y máxima de 11°

Recomendaciones para el día de tormenta

Frente a un día con cielo cubierto, niebla matinal y lluvia débil por la noche, conviene tomar algunas precauciones simples: