Tras la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y el receso obligado para los clubes argentinos, el regreso de la Liga Profesional volvió a encender la pasión futbolera en todo el país y en todas las plataformas.

La necesidad de seguir el minuto a minuto de los partidos, chequear los horarios de la fecha o consultar la formación de los equipos tras el receso hizo que millones de usuarios corrieran en simultáneo a Google.

A través de Google Trends, la plataforma gratuita que registra los temas que captan la atención del país en tiempo real, quedaron expuestos los temas que acapararon la atención durante los últimos siete días.

Las métricas reflejan un claro ganador en la agenda: un partido superó holgadamente el millón de visitas y la participación de los dos clubes más populares del país encabezando el ranking.

El partido más buscado de la semana en Google

El choque entre Boca Juniors y Deportivo Riestra lideró de forma absoluta el tablero de tendencias en el país, registrando más de 1 millón de búsquedas consolidadas (1M+) y un salto del +1.000% de incremento.

El desglose de los términos asociados mostró cómo la audiencia buscó información sobre el encuentro a través de frases concretas como “boca vs riestra hoy” y “riestra vs boca”.

River vs. Barracas Central: el escolta en las tendencias deportivas

En el segundo escalón del interés futbolístico se ubicó el cruce entre River Plate y Barracas Central, que alcanzó las 500.000 búsquedas (500K+) con un incremento del +1.000%.

Las consultas del público futbolero se concentraron en el seguimiento en vivo del partido bajo términos de búsqueda directa como “river”, “river hoy” y “river barracas”.

Conmoción, espectáculos y el plano internacional

Por fuera del Torneo Clausura, el monitor de Google Trends registró picos de tráfico ante trágicos sucesos y eventos del entretenimiento masivo:

Zdeněk Chovanec y Bruno Betancor (200K+ búsquedas cada uno)

La confirmación del fallecimiento del expiloto de automovilismo Zdeněk Chovanec y del joven futbolista uruguayo Bruno Betancor generó un fuerte impacto, reflejado en búsquedas como “murió zdenek chovanec” y “murio futbolista uruguayo”.

La Velada del Año 2026 (200K+ búsquedas)

El evento de boxeo y entretenimiento organizado por el streamer Ibai Llanos volvió a colarse en la agenda local, traccionado por términos como “twitch ibai” e “ibai”.

Boca Juniors vs. O’Higgins (200K+ búsquedas)

El cruce de carácter amistoso o internacional del conjunto xeneize también sumó un volumen significativo en los días previos a la reanudación oficial.