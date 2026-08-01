El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la gastronomía y en la preparación de remedios caseros.

Sin embargo, desde hace un tiempo también comenzó a usarse dentro del hogar con un objetivo muy distinto.

Una de las recomendaciones que adquirió notoria popularidad consiste en colocar un frasco de ramas de romero en la habitación, cerca de la cama.

Quienes han incorporado esta práctica a su rutina diaria aseguran que ayuda a crear un ambiente más fresco y agradable antes de dormir.

¿Para qué sirve guardar un frasco con agua y romero en la habitación?

Existen distintos motivos por los cuales cada vez es más popular colocar un frasco de agua con romero en la habitación.

El principal objetivo de este truco es aprovecha el aroma natural que desprende el romero mientras las ramas se mantienen frescas dentro del agua.

Entre los beneficios que habitualmente se le atribuyen a esta práctica, se encuentran:

Perfumar la habitación de forma natural.

Actuar como repelente natural de algunos insectos.

Ayudar a reducir los malos olores del dormitorio.

Generar una sensación de frescura en el ambiente.

Favorecer un espacio más agradable para descansar.

Cabe recordar que el agua permite que las ramas conserven su frescura durante más tiempo y prolonga la intensidad de su característico aroma.

¿Cuáles son los beneficios que tiene el aroma del romero?

El romero contiene aceites esenciales y compuestos aromáticos que le dan su perfume fresco y ligeramente amaderado. Por esta razón, suele utilizarse tanto en el hogar como en productos de cosmética y aromaterapia.

Algunas investigaciones analizaron el efecto de su aroma y lo relacionan con:

Una mayor sensación de bienestar

Una disminución de la percepción del estrés.

Un ambiente más propicio para relajarse.

Además, esta planta posee compuestos naturales, como el ácido rosmarínico y el alcanfor, cuyo olor resulta intenso para algunos insectos, por lo que también se vuelve una alternativa ideal a los costosos repelentes.

De todas maneras, estos efectos pueden variar entre las personas y no reemplazan tratamientos médicos.

Cómo preparar correctamente un frasco con agua y romero

Este método puede prepararse en pocos minutos y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Se necesita únicamente:

Un frasco o recipiente de vidrio limpio.

Agua.

Varias ramas de romero fresco o seco (siempre que no estén húmedas).

Sal gruesa o arroz (opcional).

Una vez listo el recipiente, colar las ramas dentro del agua, dejando parte de ellas fuera del líquido, ya que de esta manera se logra conservar el aroma.

Acto seguido, ubicar el frasco sobre la mesita de luz, una cómoda o un estante de la habitación, evitando dejarlo demasiado cerca de la almohada para que la fragancia no resulte tan intensa.

Se recomienda renovar las ramitas cada dos o tres semanas, cuando comiencen a perder su aroma natural.