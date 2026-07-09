El síntoma clave que puede prevenir un infarto y salvar una vida que muy pocos conocen: la importancia de saberlo Fuente: Shutterstock

Cuando se habla de un infarto, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en un fuerte dolor en el pecho. Sin embargo, no todos los episodios cardíacos se manifiestan de esa manera.

Existe un tipo de ataque cardíaco conocido como infarto silencioso, que puede presentarse con síntomas muy leves o tan inespecíficos que muchas personas los confunden con molestias cotidianas.

Reconocer estas señales puede marcar una enorme diferencia. Aunque pase desapercibido, un infarto silencioso sigue provocando daño en el músculo cardíaco y retrasar la atención médica aumenta el riesgo de complicaciones graves .

El cansancio extremo puede ser una de las señales más importantes de un infarto silencioso

Uno de los síntomas que con mayor frecuencia pasa inadvertido es el cansancio intenso y sin una causa aparente. A diferencia del agotamiento habitual después de una jornada exigente, este tipo de fatiga aparece de forma repentina, puede prolongarse durante varios días y no mejora con el descanso.

El síntoma clave que puede prevenir un infarto y salvar una vida que muy pocos conocen: la importancia de saberlo Fuente: Shutterstock

Los especialistas advierten que este síntoma, especialmente cuando se acompaña de otras molestias, puede ser una señal de que el corazón no está recibiendo suficiente oxígeno debido a una disminución del flujo sanguíneo.

Además del cansancio, un infarto silencioso también puede manifestarse con:

Sensación similar a tener gripe.

Dolor muscular en el pecho o en la parte superior de la espalda.

Dolor en la mandíbula.

Molestias en los brazos.

Dolor en la espalda alta.

Indigestión o molestias digestivas.

Cuáles son los síntomas de un infarto “tradicional”

Aunque el infarto silencioso suele confundirse con otros problemas de salud, también es importante conocer los síntomas clásicos de un ataque cardíaco, ya que requieren atención médica inmediata.

El síntoma clave que puede prevenir un infarto y salvar una vida que muy pocos conocen: la importancia de saberlo Fuente: Shutterstock

Entre las señales más frecuentes se encuentran:

Dolor o presión en el pecho que dura varios minutos.

Dificultad para respirar.

Mareos o sensación de desmayo.

Dolor o molestias en hombros, cuello, mandíbula, brazos o espalda.

Sudor frío.

Náuseas y vómitos.

Fatiga intensa sin explicación.

Ante cualquiera de estos síntomas, especialmente si aparecen de forma repentina, es fundamental buscar asistencia médica de urgencia.

Estos factores aumentan el riesgo de sufrir un infarto

Existen distintos hábitos y enfermedades que incrementan la posibilidad de padecer un ataque cardíaco, incluso uno silencioso.

Los principales factores de riesgo son:

Sobrepeso u obesidad.

Falta de actividad física.

Hipertensión arterial.

Colesterol elevado.

Alimentación rica en grasas, sal y colesterol.

Niveles elevados de azúcar en sangre.

Estrés sostenido.

Consumo de tabaco.

Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular, controlar la presión arterial y el colesterol, además de evitar el cigarrillo, son algunas de las principales medidas para reducir el riesgo de sufrir un infarto y proteger la salud del corazón.