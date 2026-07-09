Comprar desinfectantes con autorización sanitaria vigente y etiquetado adecuado es una de las principales recomendaciones de las autoridades de salud, ya que elegir este tipo de productos de limpieza de forma responsable ayuda a reducir riesgos tanto para las personas como para el medio ambiente. Sin embargo, también existen trucos caseros que pueden ser útiles para el mantenimiento del hogar.

Entre esos métodos tradicionales destaca uno que ha ganado popularidad por su sencillez: tirar sal en el inodoro. Esta práctica aprovecha las propiedades naturales de este mineral para favorecer la limpieza del sanitario, controlar los malos olores y contribuir al cuidado de las tuberías sin recurrir a productos químicos de alto costo.

Tirar sal en inodoro una vez al día: para qué sirve y cuáles son sus beneficios

¿Qué beneficios tiene poner sal en el inodoro?

La sal no solo es un ingrediente de cocina; también puede convertirse en un aliado para la limpieza del baño si se combina con bicarbonato de sodio y unas gotas de aceite esencial. Esta mezcla ayuda a:

Desinfectar Eliminar olores desagradables Dejar un aroma más fresco en el ambiente

Uno de sus principales beneficios radica en sus propiedades antisépticas. Diversas investigaciones recopiladas por la National Library of Medicine (NLM) indican que el cloruro de sodio genera un entorno poco favorable para el desarrollo de determinadas bacterias y microorganismos que suelen proliferar en zonas húmedas.

Al aplicarla en el inodoro, la sal contribuye a remover parte de la suciedad acumulada, ayuda a disminuir la presencia de microorganismos y favorece la reducción de manchas ocasionadas por los minerales del agua . También puede limitar la formación de incrustaciones de sarro propias del agua dura.

Además, al actuar sobre pequeños residuos orgánicos, este mineral puede colaborar en el mantenimiento de las tuberías y disminuir la aparición de obstrucciones menores. Otro de sus efectos es que ayuda a neutralizar los malos olores provenientes del drenaje, manteniendo el baño con una sensación de mayor limpieza.

Gracias a estas características, la sal se presenta como una opción económica y más amigable con el medio ambiente para complementar la higiene del baño. Incluso puede utilizarse en otras tareas domésticas, como la limpieza de manchas de humedad en azulejos o cortinas de baño.

Cómo aplicar el truco de la sal en el inodoro

Para obtener mejores resultados, los especialistas recomiendan aplicar la mezcla por la noche, cuando el sanitario permanecerá sin uso durante varias horas. Este tiempo de reposo permite que los ingredientes actúen con mayor eficacia sobre las superficies y los residuos.

No obstante, también advierten que este remedio no debe utilizarse en exceso, ya que un uso frecuente podría afectar las tuberías con el paso del tiempo.

Lo recomendable es aplicarlo una vez al mes o, en zonas con agua muy dura, cada quince días.

Mientras la mezcla permanece en el inodoro, conviene mantener la tapa cerrada para reducir la dispersión de microorganismos hacia otras áreas del baño.

El procedimiento consiste simplemente en verter la preparación, dejarla actuar durante toda la noche y descargar el agua al día siguiente.

Aun cuando este tipo de remedios caseros puede ser un complemento útil, mantener una rutina constante de limpieza, utilizar productos adecuados cuando sea necesario y ventilar correctamente el baño siguen siendo las medidas más efectivas para conservar este espacio limpio, libre de malos olores y en condiciones higiénicas.