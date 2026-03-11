Un invento disruptivo que parece sacado de una película de ciencia ficción está a punto de cambiar las reglas de la ingeniería para siempre. Un equipo de científicos desarrolló un mecanismo capaz de mantener en pie edificios y puentes durante un sismo severo, apelando a un concepto sorprendentemente simple: un cilindro repleto de esferas de acero que absorbe la fuerza destructiva de la tierra. El dispositivo apunta a resolver una de las mayores vulnerabilidades de la infraestructura moderna frente a los movimientos tectónicos. A diferencia de los sistemas de amortiguación tradicionales, que suelen ser costosos o de gran complejidad técnica, esta nueva tecnología actúa como un escudo físico que logra neutralizar hasta el 14% de la energía de vibración antes de que esta alcance los pilares principales de la construcción. La mente detrás de este hallazgo es Moussa Leblouba, profesor de ingeniería civil de la Universidad de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. Luego de rigurosas pruebas de laboratorio, el investigador y su equipo lograron registrar la patente del invento en los Estados Unidos a fines de 2025, abriendo la puerta para su futura comercialización en las zonas de mayor riesgo sísmico a nivel global. El secreto del funcionamiento radica en un proceso de fricción intensa y controlada. El armazón del dispositivo es, básicamente, un cilindro hueco empacado con esferas de acero macizo. En su interior lo atraviesa un eje central equipado con una serie de varillas radiales, dispuestas como si fueran las ramas de un árbol, que se encargan de hacer el trabajo pesado. Cuando el suelo comienza a temblar, la estructura transmite esa vibración al eje y las varillas se mueven con fuerza, abriéndose paso entre la masa de esferas metálicas. Ese desplazamiento forzado genera un nivel de rozamiento tan alto que convierte la energía cinética del terremoto en calor, disipando el impacto y reduciendo drásticamente el balanceo. El rasgo más revolucionario del invento es, sin dudas, su naturaleza completamente pasiva. Ante un terremoto de gran magnitud, lo primero que colapsa es la red eléctrica, lo que suele dejar inoperativos a muchos sistemas de seguridad modernos. Este cilindro, en cambio, se apoya exclusivamente en principios mecánicos, garantizando que el edificio siga protegido incluso en medio de un apagón total. Más allá de los desastres naturales extremos, la aplicación de esta tecnología se extiende a problemas estructurales de todos los días. El sistema demostró ser altamente efectivo para mitigar el estrés constante que provocan los vientos huracanados, el paso continuo de trenes de carga o las vibraciones generadas por maquinaria industrial pesada, lo que prolonga la vida útil de puentes y fábricas. Para cerrar el círculo, el equipo árabe diseñó el mecanismo con un enfoque modular, pensando en la viabilidad económica y el mantenimiento a largo plazo. Si un temblor particularmente violento llega a dañar el dispositivo, no hace falta descartar el bloque entero; simplemente se desmontan las piezas afectadas y se reemplazan, consolidando a este invento como un amortiguador barato y duradero para las ciudades del futuro