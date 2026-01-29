México ya puso en marcha el conteo regresivo para una jornada necesaria que, por algunas horas, cambiará por completo la rutina cotidiana. El próximo 18 de febrero a las 11:00 horas, sonará la Alerta Sísmica como parte del Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio masivo de prevención que implicará la suspensión temporal de actividades laborales, recreativas y de movilidad en gran parte del país.

Desde el Gobierno de la CDMX explicaron que no se trata de una emergencia real, sino de una acción clave para salvar vidas. “Con este ejercicio reforzamos nuestros protocolos de protección civil y fortalecemos una verdadera cultura de la prevención”, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, SGIRPC, al convocar a la población a participar de manera activa y responsable.

Se frena todo el país: este día no habrá trabajo, ni actividades al aire libre, ni transporte durante varias horas. SGIRPC CDMX

Un simulacro que paraliza al país para proteger vidas

La SGIRPC confirmó que “el próximo 18 de febrero, en punto de las 11:00 horas, se activará la Alerta Sísmica en la Ciudad de México”, lo que marcará el inicio del ejercicio preventivo.

Durante ese lapso, se prevé la detención momentánea de labores en oficinas públicas y privadas, la interrupción de actividades al aire libre y ajustes en el transporte, con el objetivo de que la población pueda aplicar correctamente los protocolos de evacuación.

El mensaje oficial invita a los ciudadanos a participar de este simulacro: “¡Prepárate y participa en el Primer Simulacro 2026!”. Bajo el lema “ La Prevención es Nuestra Fuerza ” y “Trabajando juntos por una ciudad preparada”, las autoridades buscan que hogares, escuelas, empresas y edificios públicos actúen como si se tratara de un sismo real, reforzando hábitos que pueden marcar la diferencia en una emergencia verdadera.

México comenzó el conteo regresivo para abrirle paso al día donde todo el país se detendrá y comenzará una de sus hazañas más importantes para resguardar la vida de todos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo registrarse y participar del Primer Simulacro 2026

Para formar parte del simulacro y obtener una constancia oficial, la SGIRPC habilitó el registro de inmuebles en la plataforma digital: http://atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026

Pasos para registrarse en la plataforma:

Ingresar al sitio y hacer clic en “Registrarse”.

Capturar usuario, correo electrónico y contraseña.

Confirmar el registro desde el correo enviado por plataformadigital@sgirpc.cdmx.gob.mx

con el asunto “Activa tu cuenta”.

Activar la cuenta y volver al sitio para seleccionar “Acceder”.

Una vez dentro del sistema, los usuarios deberán cargar los datos de su inmueble para que quede oficialmente registrado.

El próximo 18 de febrero a las 11:00 horas, sonará la Alerta Sísmica como parte del Primer Simulacro Nacional 2026. SGIRPC

Cómo agregar un inmueble:

Ingresar al menú “Mis inmuebles”.

Seleccionar “Agregar”.

Completar el formulario con datos correctos, ya que el nombre del inmueble aparecerá en la constancia.

Guardar la información.

Desde Protección Civil insistieron en que la participación ciudadana es clave para reducir riesgos y responder mejor ante un sismo real. El 18 de febrero, aunque sea por unas horas, México se detiene para entrenarse y cuidar lo más importante: la vida.