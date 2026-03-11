Europa es un continente pionero en obras estructurales que buscan facilitar la circulación de sus residentes. Una de estas novedades tiene que ver con un puente colgante que será el más largo del mundo y superará al famoso Golden Gate de San Francisco. Se trata del Puente del Estrecho de Messina que se perfila como un icono global con una extensión que marcará récords en el viejo continenta y en todo el mundo. De esta manera, se convertirá en un símbolo de orgullo regional y avance tecnológico. El Puente del Estrecho de Messina en Italia es una megaobra que busca cruzar la zona que lleva su nombre para conectar la isla de Sicilia con el continente. El proyecto se inició en 2006 y estaba pensado para terminarse en 2011, pero en 2013 se desistió de la idea. El Gobierno italiano anunció en 2023 que finalmente se realizará la construcción con una inversión proyectada de u$s 12.760 millones en total. Según la obra proyectada, la construcción tendrá más de 3.3 kilómetros de largo y destronará al actual poseedor del récord mundial, el puente colgante de Çanakkale 1915 en Turquía que tiene 2,023 metros de extensión. El puente más largo del mundo es el Gran Puente de Danyang–Kunshan, que mide 164,8 kilómetros. Este puente forma parte de una conexión ferroviaria de gran relevancia en China, uniendo la línea de Alta Velocidad entre Pekín y Shanghái. Se inauguró el 30 de junio de 2011 y recibió el Récord Guinness por ser el puente más extenso del planeta. Además, se encuentra a 30 metros de altura y en su construcción participaron más de 10.000 personas.