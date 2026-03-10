Un equipo internacional de investigadores logró un hito sin precedentes en el campo de la paleoantropología al presentar la primera reconstrucción tridimensional de alta precisión de “Little Foot”. Se trata de una hembra de la especie Australopithecus que habitó el actual territorio de Sudáfrica hace aproximadamente 3,67 millones de años, convirtiéndose en una pieza clave para comprender los primeros pasos del linaje humano. Este espécimen fue descubierto originalmente en 1994 en las célebres Cuevas de Sterkfontein. Desde el momento de su hallazgo, cautivó a la comunidad científica internacional por tratarse del esqueleto de homínido más íntegro y mejor conservado del que se tenga registro para esa franja temporal. Sin embargo, darle una identidad visual parecía un desafío imposible de superar con los métodos tradicionales. El principal obstáculo radicaba en el frágil estado de su cráneo. A lo largo de millones de años, la inmensa presión ejercida por las capas de tierra y sedimentos había provocado severas fracturas y un aplastamiento generalizado de la estructura ósea. Cualquier intento de manipulación física para recomponer la cara suponía un riesgo altísimo de dañar irreversiblemente un patrimonio arqueológico invaluable. La solución definitiva llegó de la mano de la innovación tecnológica. Los expertos recurrieron al uso del sincrotrón Diamond Light Source, una herramienta de escaneo de última generación que permitió digitalizar los restos con un margen de detalle milimétrico, alcanzando una resolución de apenas 21 micras. A partir de esa copia virtual, comenzaron un minucioso trabajo de ensamblaje por computadora que demandó varios años de desarrollo. El software avanzado hizo posible revertir digitalmente las deformidades ocasionadas por el paso del tiempo y aislar cada fragmento de hueso sin necesidad de tocar el fósil. De esta manera, los científicos lograron encajar las piezas de este complejo rompecabezas prehistórico y obtener un modelo facial con un nivel de exactitud inédito para restos de semejante antigüedad. Los resultados de esta investigación arrojaron luz sobre detalles anatómicos hasta ahora desconocidos. La morfología del rostro y la disposición de las órbitas oculares demostraron tener una profunda similitud con otros fósiles de la misma especie encontrados previamente en la región de África Oriental. A raíz de estas coincidencias estructurales, el proyecto ha reavivado las discusiones académicas en torno a cómo se desplazaban y relacionaban las diversas poblaciones de homínidos durante la prehistoria. Además, al liberar el modelo final en formato de acceso abierto, laboratorios y universidades de todo el mundo podrán descargar el archivo 3D para continuar investigando sin necesidad de viajar a Sudáfrica a manipular los restos originales. En definitiva, la convergencia entre la paleoantropología y las herramientas informáticas modernas no solo logró ponerle una cara humana a uno de los eslabones más antiguos de la evolución, sino que sentó un nuevo estándar metodológico para descifrar la historia más remota de nuestra especie.