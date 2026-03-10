La prehistoria europea esconde una historia de migraciones mucho más dramática de lo que cualquier cerámica o herramienta podría revelar. Un estudio publicado recientemente en la revista Nature analizó el ADN de más de un centenar de individuos que vivieron entre aproximadamente 8500 y 1700 a.C., y sus resultados obligan a repensar quiénes son genéticamente los europeos. La expansión de agricultores procedentes de Anatolia, también conocida como Asia Menor, no solo introdujo la agricultura en Europa: también dejó una huella genética que todavía define a la mayoría de los europeos actuales. Hace unos 8.000 años, comunidades del oeste de la actual Turquía comenzaron a desplazarse hacia el continente llevando consigo semillas domesticadas, ganado y un modo de vida sedentario que cambiaría todo. El impacto demográfico fue devastador para las poblaciones locales. En muchas regiones, la llegada de estos agricultores reemplazó entre el 70% y el 100% de la ascendencia previa, lo que demuestra que no fue solo una transferencia de ideas o tecnología: fue una sustitución poblacional masiva. Sin embargo, el proceso no fue idéntico en todo el continente. En zonas del noroeste europeo, como la región del Bajo Rin-Mosa, los cazadores-recolectores resistieron durante siglos gracias a entornos de marismas y bosques inundables que favorecían sus modos de subsistencia. Allí, la convivencia entre ambas culturas fue prolongada y la mezcla genética ocurrió de manera gradual, manteniéndose proporciones estables de ambos linajes durante aproximadamente 1.500 años. Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es la asimetría entre sexos en ese proceso de mestizaje. Al comparar distintos tipos de ADN, los investigadores encontraron un patrón recurrente en varias poblaciones neolíticas del noroeste: los linajes maternos pertenecían principalmente a las comunidades agrícolas, mientras que los linajes paternos seguían vinculados a los cazadores-recolectores. La investigación reconstruye miles de años de migraciones, mezclas y reemplazos poblacionales que convirtieron a Europa en un mosaico humano surgido de encuentros culturales y biológicos continuos. A estos agricultores anatolios se sumarían, miles de años después, los pastores nómadas de las estepas euroasiáticas, conformando así las tres grandes tradiciones ancestrales que explican la genética del europeo moderno. Lo que este estudio deja en claro es que detrás de la diversidad lingüística y cultural de Europa existe una raíz compartida mucho más profunda de lo que sugieren las fronteras actuales. El ADN antiguo no distingue nacionalidades: habla de movimientos humanos a enorme escala, de encuentros entre pueblos completamente distintos y de una Europa que siempre fue, antes que nada, el producto de migraciones.