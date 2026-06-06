Buenos Aires esconde lugares que parecen desafiar la imagen tradicional de la ciudad. Entre avenidas repletas de tránsito, edificios y movimiento constante, existe un barrio que transporta a otra época y que muchos visitantes comparan con pequeñas localidades europeas.

Se trata de Las Mil Casitas, un conjunto residencial ubicado en Liniers que se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de la Capital Federal. Su arquitectura, el diseño de sus calles y el ambiente tranquilo que se respira en la zona lo transformaron en una parada cada vez más buscada por quienes disfrutan descubrir rincones poco conocidos.

El barrio porteño que parece sacado de Europa

Lo primero que llama la atención al recorrer Las Mil Casitas es su estética uniforme. Las viviendas mantienen características similares y conservan gran parte de su diseño original, algo poco habitual en una ciudad donde las construcciones suelen cambiar constantemente.

Las casas presentan techos inclinados, fachadas de ladrillo, ventanas amplias y pequeños espacios verdes que refuerzan la sensación de estar caminando por un barrio europeo.

Por esa razón, muchos visitantes lo comparan con algunos sectores residenciales de Holanda, donde predominan construcciones bajas, calles tranquilas y una planificación urbana diferente a la de las grandes ciudades latinoamericanas.

Gemini

La historia detrás de Las Mil Casitas

El origen del barrio se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando Buenos Aires atravesaba un fuerte proceso de expansión impulsado por el crecimiento ferroviario.

En ese contexto surgió este conjunto habitacional pensado para trabajadores y familias que buscaban viviendas modernas para la época. El proyecto tomó inspiración de modelos urbanos europeos y desarrolló una identidad arquitectónica propia que logró mantenerse con el paso de los años.

Esa conservación es precisamente uno de los aspectos que hoy despierta el interés de vecinos, fotógrafos, aficionados a la arquitectura y turistas.

Por qué cada vez más personas quieren visitarlo

Además de su valor histórico, el atractivo principal de Las Mil Casitas está en el contraste que genera con el entorno.

A pocas cuadras del movimiento comercial de Liniers y de importantes vías de circulación, el barrio ofrece una experiencia completamente distinta. Las calles son silenciosas, el tránsito es reducido y el ritmo cotidiano parece desacelerarse.

En los últimos años, las imágenes compartidas en redes sociales ayudaron a popularizar el lugar y despertaron la curiosidad de quienes buscan descubrir una Buenos Aires diferente a la de los circuitos turísticos tradicionales.

Dónde queda Las Mil Casitas

Este particular rincón porteño se encuentra en el barrio de Liniers, delimitado por las calles Carhué, Cosquín, Tuyutí, Humaitá y Lisandro de la Torre.

Su ubicación estratégica permite llegar fácilmente desde distintos puntos de la Ciudad, convirtiéndolo en una alternativa ideal para quienes desean recorrer un lugar histórico, poco conocido y con una identidad arquitectónica única dentro de Buenos Aires.