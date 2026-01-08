El barrio oculto de CABA que tiene su propia “isla” urbana para visitar: dónde queda

Buenos Aires es una ciudad llena de contrastes y rincones únicos. Entre ellos, hay un lugar que sorprende por su calma y su arquitectura elegante: “La Isla”, un sector exclusivo dentro del barrio de Recoleta se convirtió en uno de los más buscados por quienes valoran privacidad y tradición.

¿Dónde está La Isla y cómo llegar?

Este espacio ocupa apenas ocho manzanas y se encuentra rodeado por las avenidas Las Heras, Pueyrredón, del Libertador y la calle Agüero. Para acceder, hay que subir por escalinatas que lo separan del ritmo intenso de la ciudad.

Una vez arriba, el ambiente cambia: menos ruido, más verde y una sensación de refugio urbano.

La zona está muy cerca de la Biblioteca Nacional y la Plaza Mitre, lo que la convierte en un punto estratégico para quienes disfrutan de la cultura y los espacios abiertos.

¿Por qué se llama “La Isla”?

El nombre no es casual. Su relieve elevado y su disposición la hacen parecer una isla en medio del movimiento porteño. Este carácter íntimo, sumado a la presencia de edificios históricos y embajadas, como la de Gran Bretaña, le da un aire exclusivo y seguro.

La combinación de tranquilidad, ubicación privilegiada y altos estándares de seguridad explica por qué muchas familias tradicionales y de alto poder adquisitivo eligen esta zona para vivir. Además, la arquitectura patrimonial y las vistas despejadas hacia la ciudad son otro atractivo que refuerza su valor inmobiliario.

¿Qué hacer en La Isla?

Aunque es principalmente residencial, recorrer sus calles es un plan ideal para quienes buscan descubrir la Buenos Aires más elegante. Se pueden apreciar edificios de estilo francés, plazas arboladas y miradores que ofrecen postales únicas de la ciudad.