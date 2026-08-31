Presentación de estudios sobre el panorama de la trata de personas en México y medidas de prevención por Aeroméxico y la UNDOC.

En esta noticia Impulso a la prevención

La trata de personas es uno de los delitos con mayor crecimiento en el país, pues de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2025 se identificaron un total de 9,018 víctimas en México, y el sector turístico es uno de los ramos que pueden ser aprovechados por las redes de trata, debido a la alta movilidad, la afluencia contante y la informalidad laboral.

Por otra parte, el Informe Mundial sobre Trata de Personas de UNODC, estimó que 63% de estos casos correspondieron a la modalidad de trata con fines de explotación sexual, siendo mujeres y niñas las principales víctimas.

Carlos Aranda/Unsplash

Además, de acuerdo con el estudio “Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México”, elaborado por Aeroméxico y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el sector turístico es susceptible de ser aprovechado por las redes de trata, debido a la alta movilidad y la inforalidad laboral.

A esto se suma la localización de puntos ciegos dentro de la cadena turística, que incluye la hotelería, los restaurantes, aeropuertos, terminales de autobuses y alojamientos de plataformas digitales.

Otro factor que afecta a las víctimas de trata es la existencia de una brecha para la prevención del delito, pues el estudio señala que 84% del personal turístico afirmó tener conocimientos sobre la trata de personas; sin embargo, más del 40% nunca ha recibido capacitación específica sobre el tema.

En el país, abundan las organizaciones, 93.2% de los casos de trata no llega a investigarse, por lo que el personal turístico puede convertirse en un actor clave para reconocer y reportar señales de alerta.

Impulso a la prevención

Aeroméxico y la UNODC presentaron también el “ABC de Actuación para Personal y Empresas del Sector Turístico”, con el objetivo de convertir sus hallazgos en una hoja de ruta para la prevención y detección de este delito.

Esta herramienta incluye acciones concretas para que prestadores de servicios aprendan a identificar señales de alerta y reportar de manera segura un posible caso de trata, integrando tanto recomendaciones técnicas de UNODC, como la experiencia acumulada por Aeroméxico a lo largo de estos diez años.

“En Aeroméxico reafirmamos nuestra convicción de seguir impulsando este esfuerzo, compartiendo aprendizajes, fortaleciendo capacidades y colaborando con todos los actores aquí presentes”, dijo Ernesto Gómez Pombo, General Counsel de Aeroméxico.

Por su parte, Stacy de la Torre, Jefa de Oficina de UNODC México, señaló que la trata de personas se aprovecha de espacios, dinámicas y vulnerabilidades presentes en distintos sectores.

“Por ello, fortalecer e involucrar a la industria turística para identificar riesgos, prevenir situaciones de explotación y actuar oportunamente puede convertirla en una verdadera primera línea de protección”, agregó de la Torre.