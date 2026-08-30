El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en el diseño de un ambicioso plan ferroviario que busca recuperar conexiones de pasajeros y cargas en distintos puntos del territorio bonaerense.

La iniciativa contempla intervenir ramales y mejorar la infraestructura existente para volver a vincular localidades que perdieron sus servicios ferroviarios.

El proyecto apunta especialmente al interior de la provincia y contempla una red que permita fortalecer tanto el turismo como la actividad productiva, industrial y portuaria.

Entre las localidades que aparecen dentro del esquema se encuentran algunos de los principales destinos turísticos bonaerenses.

El Gobierno avanza con un plan para recuperar los trenes

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, trabaja junto con la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) en el desarrollo de una propuesta integral para el sistema ferroviario provincial.

Como parte de esta etapa, se analizarán las condiciones de las vías, los tramos que requieren intervención y los puntos estratégicos que deberían formar parte de la futura red.

También se evaluarán las necesidades vinculadas con material rodante, infraestructura y operación de los servicios.

La iniciativa todavía se encuentra en una instancia de planificación y evaluación técnica.

El objetivo es avanzar durante los próximos meses en una primera etapa que permita definir las obras prioritarias y posteriormente buscar alternativas de financiamiento.

San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. Instagram @descubrisannicolas

Qué ciudades busca conectar el proyecto ferroviario

Uno de los principales objetivos es mejorar la conexión entre las ciudades más importantes del interior bonaerense y los principales puntos de salida de la producción.

La propuesta contempla vincular a diez ciudades con mayor densidad demográfica fuera del conurbano con puertos estratégicos como Quequén, Bahía Blanca, La Plata y San Nicolás.

De esta manera, el proyecto no estaría limitado al transporte de pasajeros. La recuperación de los ramales también tendría una función clave para facilitar el traslado de productos agrícolas e industriales y mejorar la logística de distintas regiones.

San Nicolás, uno de los puntos estratégicos

Entre las localidades que aparecen como parte del esquema se encuentra San Nicolás de los Arroyos, en el norte bonaerense.

La ciudad tiene un importante atractivo turístico vinculado al movimiento de visitantes y peregrinos que recibe durante el año. A esto se suma su relevancia económica, ya que cuenta con puerto y parques industriales, lo que la convierte en un punto estratégico para una futura red ferroviaria.

Por estas características, San Nicolás podría cumplir una doble función dentro del proyecto: conectar a los visitantes con uno de los principales destinos turísticos del norte bonaerense y facilitar el movimiento de cargas.

San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. Instagram @descubrisannicolas

Mar del Plata, Necochea y Tres Arroyos también están en la mira

El plan ferroviario también contempla otras ciudades de gran relevancia dentro de la provincia, entre ellas Mar del Plata, Necochea y Tres Arroyos.

Mar del Plata se destaca por su enorme movimiento turístico y su ubicación estratégica en la costa atlántica. Necochea, además de su actividad turística, cuenta con uno de los principales puertos de la provincia, mientras que Tres Arroyos ocupa un lugar importante dentro de la producción agropecuaria bonaerense.

La inclusión de estas localidades muestra que la iniciativa busca combinar conectividad turística y desarrollo económico, en lugar de limitarse a la recuperación de servicios ferroviarios de pasajeros.

El proyecto también apunta a recuperar pueblos del interior

Otro de los ejes centrales es volver a conectar pequeñas localidades que quedaron aisladas luego de la reducción o desaparición de distintos servicios ferroviarios.

Desde el Gobierno bonaerense consideran que recuperar estas conexiones podría contribuir al arraigo de las comunidades, además de facilitar el acceso a centros urbanos, impulsar el turismo y mejorar las posibilidades de traslado de la producción local.

La propuesta apunta así a recuperar el ferrocarril como una herramienta de integración territorial y no solamente como un medio de transporte.

El plan ferroviario también contempla otras ciudades de gran relevancia dentro de la provincia, entre ellas Mar del Plata, Necochea y Tres Arroyos.

Cómo sería el esquema para financiar las obras

El proyecto también analiza un posible modelo de participación público-privada. La idea contempla un esquema empresarial mixto en el que podrían participar inversores privados para financiar determinadas obras y posteriormente explotar los servicios durante un período establecido.

Antes de avanzar hacia esa instancia, la Provincia deberá determinar cuáles son los ramales prioritarios, qué inversiones requiere cada uno y cuál sería el costo de recuperar la infraestructura.

Cuándo podría avanzar el proyecto

Según el esquema planteado, el Gobierno bonaerense busca contar con una primera etapa técnica hacia el último trimestre del año. Ese trabajo serviría como base para definir las prioridades y comenzar la búsqueda de financiamiento internacional.

La intención oficial es recuperar progresivamente conexiones estratégicas y volver a poner al tren en el centro de la movilidad y la logística del interior bonaerense.