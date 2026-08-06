La limpieza de la bañera puede volverse complicada cuando se acumulan restos de jabón, grasa corporal, humedad y suciedad en la superficie. Para complementar la limpieza habitual, existe un truco casero sencillo que utiliza un producto económico y que suele estar presente en muchas cocinas: bicarbonato de sodio.

Su textura ligeramente abrasiva permite ayudar a remover suciedad superficial sin necesidad de recurrir inmediatamente a productos de limpieza más fuertes. Además, puede combinarse con agua para preparar una mezcla sencilla y utilizarla directamente sobre la bañera.

Para qué sirve poner bicarbonato de sodio en la bañera

El bicarbonato puede ser útil para aflojar restos de jabón, suciedad y algunas manchas superficiales que se adhieren a la bañera. Al aplicarlo sobre la superficie húmeda y frotarlo suavemente, ayuda a desprender residuos acumulados y facilita la limpieza.

Imagen ilustrativa IA Gemini

Otro de sus usos está relacionado con los malos olores, ya que el bicarbonato puede ayudar a neutralizar determinados olores . De todos modos, no reemplaza una limpieza profunda ni funciona como desinfectante universal, por lo que debe utilizarse como complemento de la higiene habitual.

Cómo limpiar la bañera con bicarbonato

El procedimiento es simple y requiere pocos elementos, por lo que su aplicación es muy sencilla.

Paso a paso

Espolvorear bicarbonato de sodio sobre las zonas que tengan suciedad o restos de jabón.

Agregar una pequeña cantidad de agua para formar una pasta.

Dejar actuar la mezcla durante unos minutos.

Frotar suavemente con una esponja o paño húmedo.

Enjuagar toda la superficie con abundante agua.

Secar la bañera con un paño limpio para evitar que queden restos de humedad.

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Para las zonas más difíciles, se puede repetir el procedimiento sin ejercer demasiada presión, especialmente si la superficie de la bañera puede rayarse.

Qué tener en cuenta antes de usar bicarbonato

Aunque es un producto habitual para la limpieza doméstica, conviene probar primero en una zona pequeña y poco visible, sobre todo en bañeras con superficies delicadas, revestimientos especiales o materiales que puedan dañarse con productos abrasivos.

También es importante no mezclar bicarbonato con lavandina u otros productos de limpieza sin conocer su compatibilidad. Para una limpieza cotidiana, una aplicación sencilla con agua puede ser suficiente para ayudar a mantener la bañera limpia y libre de residuos.