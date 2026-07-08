Un equipo internacional de astrónomos descubrió dos exoplanetas gigantes con una densidad extremadamente baja. El hallazgo científico estuvo liderado por investigadores de la Universidad de Oxford y sacude las teorías actuales. Los expertos utilizaron datos del telescopio espacial TESS de la NASA para identificar a ambos cuerpos celestes.

El descubrimiento de estos planetas gaseosos aporta información valiosa sobre la formación de sistemas estelares lejanos. Los dos nuevos mundos orbitan de forma sincronizada alrededor de una estrella enana roja muy activa. El estudio detallado del sistema requirió el trabajo conjunto de observatorios robóticos ubicados en la Tierra .

¿Cómo son los nuevos planetas que encontraron?

Los dos astros descubiertos tienen un tamaño similar o ligeramente superior al de Júpiter en nuestro sistema . Sin embargo, la masa total de los cuerpos equivale a una pequeña fracción del gigante gaseoso conocido. La densidad media de estos planetas es inferior al mismo valor en un algodón de azúcar comercial.

Esta característica física tan particular los ubica en la categoría astronómica de los planetas superesponjosos. Los investigadores confirmaron que los astros están compuestos principalmente por capas profundas de hidrógeno y helio. Estas atmósferas tan infladas explican el gran volumen aparente y el peso liviano de los mundos.

Ambos cuerpos celestes completan sus órbitas de manera sincronizada debido a la fuerte atracción de su gravedad. La cercanía entre los dos mundos genera perturbaciones constantes que los científicos midieron desde los telescopios. Este fenómeno permitió calcular el peso exacto de las masas sin necesidad de utilizar otros métodos indirectos.

Ficha técnica del sistema TOI-791

Distancia a la Tierra: 1.110 años luz.

Densidad de TOI-791 b: 0,038 $g/cm^3$.

Densidad de TOI-791 c: 0,047 $g/cm^3$.

Densidad de Júpiter (referencia): 1,33 $g/cm^3$.

Densidad del algodón de azúcar: 0,05 $g/cm^3$.

La importancia de este avance para la ciencia

El descubrimiento de estos cuerpos gaseosos rompe los conocimientos establecidos sobre la formación de los planetas. La existencia de dos mundos tan ligeros en un mismo sistema estelar representa un hecho muy inusual. Por eso, los astrofísicos deberán revisar los modelos de acumulación de gas que utilizaron durante las últimas décadas.

El sistema TOI-791 funcionará ahora como un gran laboratorio natural para toda la comunidad científica internacional y las agencias espaciales podrán poner a prueba las teorías físicas sobre la supervivencia de atmósferas muy delgadas. El viento estelar de la estrella central debería haber destruido estas capas gaseosas hace millones de años.

Los astrónomos planean utilizar el telescopio espacial James Webb para estudiar las firmas químicas de las atmósferas. Estas futuras observaciones buscarán rastros de agua, carbono y oxígeno en los bordes de los planetas. Los datos recolectados por el observatorio espacial revelarán el lugar exacto donde nacieron originalmente estos mundos.