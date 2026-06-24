Alzheimer | Descubren una molécula que reprograma las defensas del cerebro y mejora la memoria

El Alzheimer sigue siendo uno de los mayores desafíos médicos de la actualidad. Según la Sociedad Española de Neurorrehabilitación, entre un 3% y un 4% de la población española de entre 75 y 79 años padece esta enfermedad , mientras que la prevalencia aumenta hasta el 34% en mayores de 85 años.

Aunque todavía no existe una cura definitiva, una investigación internacional acaba de aportar una nueva esperanza. El estudio, publicado en la revista Cell Death and Disease, fue desarrollado por expertos del Instituto de Neurociencias de Alicante y del Brain Mind Institute de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), en Suiza.

Los investigadores descubrieron un mecanismo capaz de reactivar y dirigir las propias defensas del cerebro para combatir los efectos del Alzheimer. El hallazgo se centra en una molécula denominada OLE, que mostró resultados prometedores en modelos experimentales.

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Cómo afecta el Alzheimer al cerebro y qué papel cumple la microglía

El estudio pone el foco en la microglía, un conjunto de células que forman parte del sistema inmunológico cerebral. En condiciones normales, estas células se encargan de detectar y eliminar residuos y desechos celulares que podrían afectar el funcionamiento del cerebro.

Sin embargo, a medida que el Alzheimer avanza, se acumulan proteínas beta-amiloide que forman las conocidas placas amiloides. Esta acumulación termina saturando la capacidad de limpieza de la microglía y favorece procesos inflamatorios perjudiciales para las neuronas.

Los autores Jose V. Sanchez-Mut, Johannes Gräff y Victoria Pozzi-Ruiz identificaron además el papel de PM20D1, un gen relacionado con la protección frente al Alzheimer. Investigaciones previas ya habían demostrado que niveles reducidos de esta enzima aumentaban el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas y neurodegenerativas.

Descubren una molécula que reprograma las defensas del cerebro y mejora la memoria

A partir de este trabajo, los científicos descubrieron que la enzima PM20D1 produce compuestos protectores naturales. Entre ellos destaca la N-oleoil-leucina, conocida como OLE, una molécula que mostró una capacidad notable para modificar la respuesta inmunológica cerebral.

Para evaluar sus efectos, el equipo administró OLE en dos modelos animales que reproducen características del Alzheimer: el gusano microscópico C. elegans y ratones modificados genéticamente para desarrollar placas amiloides y problemas de memoria.

Los resultados fueron especialmente llamativos. En los gusanos se observó una mejora significativa de la movilidad y una reducción visible de los agregados tóxicos. En los ratones, tras tres meses de tratamiento, se registraron mejoras en la memoria espacial y en la capacidad de reconocimiento.

Además, los análisis cerebrales revelaron una disminución importante en el tamaño, la cantidad y la toxicidad de las placas amiloides, uno de los principales marcadores biológicos del Alzheimer.

Por qué este descubrimiento podría cambiar el tratamiento del Alzheimer

Las técnicas de secuenciación genética utilizadas en la investigación permitieron comprobar que OLE funciona como un verdadero regulador de la actividad de la microglía. Según los investigadores, la molécula actúa como un auténtico “director de orquesta”.

Su función consiste en reprogramar las células defensivas para que vuelvan a adherirse a las placas amiloides. Una vez activadas, estas células eliminan el material tóxico que rodea las placas y contribuyen a proteger las neuronas frente al daño progresivo causado por la enfermedad.

Las pruebas también demostraron que la molécula aumenta la capacidad de rastreo y eliminación de toxinas por parte de la microglía, al tiempo que favorece la supervivencia neuronal frente al estrés celular.

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¿Podrá aplicarse este avance en pacientes con Alzheimer?

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que los mecanismos observados también parecen estar presentes en cerebros humanos. Los investigadores analizaron bases de datos genéticas de pacientes fallecidos con Alzheimer y comprobaron que las vías activadas por OLE están asociadas con una mayor resistencia cerebral.

Según los resultados, la actividad de esta vía se relaciona con una mayor reserva cognitiva y con una menor acumulación de otras proteínas perjudiciales para la red neuronal.

Los propios autores destacan el potencial terapéutico del descubrimiento. En el trabajo concluyen: “Nuestros resultados proporcionan una mayor comprensión del papel protector de PM20D1 en la enfermedad de Alzheimer y respaldan el uso de OLE como un tratamiento modificador de la microglía para la EA (enfermedad de Alzheimer)”.