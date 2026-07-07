Foto del anticuario Wilfrid Michael Voynich, nacido el 31 de octubre de 1865 en la actual Lituania

El misterio del Manuscrito Voynich continúa desconcertando a la comunidad científica global. En 1912, un anticuario encontró un libro imposible de leer; más de un siglo después, nadie ha logrado descifrarlo de forma definitiva .

A pesar de los constantes esfuerzos por romper su impenetrable código, el texto encontrado por Wilfrid Voynich permanece como el santo grial de la paleografía histórica. Su origen, propósito real y el idioma exacto utilizado en sus páginas son preguntas sin respuesta que siguen fascinando a investigadores de todo el mundo.

En 1912, un anticuario encontró un libro imposible de leer; más de un siglo después, nadie pudo descifrarlo CC

Las pruebas que demuestran que el misterioso encontrado por Wilfrid Voynich es real

A diferencia de otros enigmas históricos que terminan siendo fraudes modernos, la autenticidad física de este manuscrito está fuera de toda duda. Pruebas científicas rigurosas de carbono-14, realizadas por prestigiosos laboratorios de la Universidad de Arizona, determinaron con un 95% de fiabilidad que el pergamino fue fabricado a principios del siglo XV, específicamente entre 1404 y 1438.

Esto descarta por completo la teoría de que fuera una falsificación creada por su descubridor, Wilfrid Voynich, en el siglo XX. El libro es un objeto medieval auténtico que perteneció a cortes reales antes de desaparecer por siglos.

En 1912, un anticuario encontró un libro imposible de leer; más de un siglo después, nadie pudo descifrarlo CC

¿De dónde surge este manuscrito?

El Manuscrito Voynich se conserva actualmente en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale. Elaborado en vitela, consta de 232 páginas —incluyendo algunas desplegables y otras perdidas— y mide aproximadamente 22 x 15 centímetros.

Contiene cientos de ilustraciones y cerca de 37.900 palabras escritas con 25 caracteres distintos, pero sigue siendo un enigma, ya que no se conoce su autor, su fecha de creación ni su título original.

La primera referencia documentada al manuscrito aparece en 1580, cuando fue adquirido por el emperador Rodolfo II de Habsburgo por 600 ducados.

Durante los siglos siguientes pasó por diversos propietarios hasta llegar al convento franciscano de Mondragone, en Italia. Allí fue comprado en 1912 por el comerciante de antigüedades Wilfrid Voynich, cuyo apellido dio nombre a la obra. Más tarde, su viuda lo vendió al anticuario Hans Peter Kraus, quien finalmente lo donó a la Universidad de Yale en 1969.

En 1912, un anticuario encontró un libro imposible de leer; más de un siglo después, nadie pudo descifrarlo CC

Un idioma desconocido que respeta las leyes lingüísticas

El texto no es un simple conjunto de garabatos aleatorios hechos para engañar al lector. Análisis estadísticos profundos demuestran que la misteriosa escritura (conocida popularmente como voynichesco) cumple rigurosamente con la Ley de Zipf, según informa National Geographic.

Esta regla matemática, presente en todos los idiomas humanos reales como el español o el inglés, establece que la palabra más frecuente aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, y el triple que la tercera. Esta estructura interna revela que hay un mensaje real, un código sumamente sofisticado o una lengua artificial estructurada esperando ser traducida.

Ilustraciones de un mundo que no parece el nuestro

Además de sus letras fluidas, el contenido visual del manuscrito incrementa notablemente su nivel de misterio. El volumen se divide en varias secciones temáticas que presentan dibujos desconcertantes:

Botánica : cientos de plantas detalladas que, en su gran mayoría, no coinciden con ninguna especie viva conocida en la Tierra.

Astronomía y cosmología : diagramas con soles, lunas y constelaciones zodiacales que no se alinean exactamente con los mapas estelares tradicionales de la época.

Biología o Balnearia: extrañas ilustraciones de figuras femeninas desnudas sumergidas en complejas redes de tuberías interconectadas y fluidos verdosos.

La Inteligencia Artificial contra el gran secreto histórico

En los últimos años, el enfoque para descifrar el manuscrito ha cambiado de los métodos criptográficos tradicionales a los algoritmos informáticos avanzados.

Científicos de todo el mundo emplean modelos lingüísticos de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para buscar patrones ocultos, conectando el texto con el latín abreviado, lenguas romances tempranas o dialectos asiáticos antiguos.

Aunque portales especializados reportan pequeños avances informáticos periódicamente, la realidad es que ninguna teoría ha logrado el consenso definitivo de los expertos, manteniendo el misterio tan vivo como el primer día.