Frotar una papa cruda en los retrovisores del auto | Para qué sirve y cuándo hacerlo. Foto (IA)

Los trucos caseros ya no se limitan únicamente al ámbito del hogar, sino que han ganado un lugar indispensable en el mantenimiento práctico de los vehículos. Entre ellos, una técnica en particular ha cobrado enorme popularidad en los últimos meses, sumando cada vez más adeptos entre los conductores de México: frotar media papa cruda sobre los espejos retrovisores del auto.

Aunque a primera vista pueda parecer una idea extraña o inusual, este recurso sencillo cumple una función increíblemente útil para mejorar la visibilidad y garantizar una conducción mucho más segura durante los días de lluvia.

Frotar una papa en los espejos retrovisores del auto: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Para qué sirve frotar una papa cruda en el retrovisor

En muchas ocasiones, los factores meteorológicos como la lluvia interfieren en la visión del conductor y puede tornarse peligroso manejar. La intensidad de la lluvia puede hacer que los espejos retrovisores o los cristales estén constantemente mojados.

Para solucionar este problema existe la papa para limpiar el retrovisor: el secreto está en el almidón, el compuesto natural que contiene este tubérculo.

El almidón de la papa actúa como un abrillantador natural que no solo limpia, sino que también crea una fina capa repelente de agua y dificulta que otras impurezas se adhieran a la superficie.

Es decir, cuando llueve, el agua no se queda pegada al espejo formando gotitas que dificultan la visión: resbala directamente.

El almidón está compuesto por moléculas distintas de glucosa, la amilosa y la amilopectina, que funcionan como un abrillantador natural. Además, al frotar la papa, también se limpian las marcas de agua y los restos de polvo del espejo.

Cuándo hacerlo y cómo aplicarlo bien

El momento ideal es antes de que llueva o al inicio del otoño, cuando las lluvias se vuelven más frecuentes.

Frotar una papa en los espejos retrovisores del auto: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El procedimiento es fácil:

Cortar una papa cruda por la mitad.

Frotar la parte interior , el lado húmedo , sobre el retrovisor con movimientos circulares o en línea recta, cubriendo toda la superficie.

Dejar actuar el almidón entre 15 y 30 minutos para obtener mejores resultados .

Enjuagar con agua y secar con un paño de microfibra limpio.

El resultado es inmediato: los vidrios recuperan su brillo natural, sin rayas ni residuos grasos, y quedan protegidos contra el empañamiento.

Qué más puede limpiarse con la papa

El truco no aplica solo a los retrovisores. La papa es una solución casera efectiva para limpiar los parabrisas y espejos de los autos, evitando las molestas gotas en días de frío y lluvia.

También funciona en los vidrios interiores del auto, que tienden a empañarse con el frío. En este caso, el almidón crea una capa protectora que evita la humedad absorbiéndola.

A diferencia de los limpiadores químicos, el uso de papa cruda es natural, biodegradable y seguro, tanto para el medioambiente como para el material del auto. Se trata de un costo bajo y resultados inmediatos.