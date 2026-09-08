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Dos gigantes de las Fuerzas Armadas reforzarán la defensa nacional y envían un mensaje al mundo: utilizarán un sistema de vanguardia aprobado por potencias internacionales.

La Fuerza Aérea Argentina y la Armada dieron un paso clave en la integración de sus F-16 y P-3C Orion.

Lo llamativo no es solo la maniobra técnica, sino el permiso que la hizo posible: Estados Unidos autorizó a la Argentina a usar Link 16, un sistema reservado casi exclusivamente para países de la OTAN.

Un privilegio que pocos países tienen

Link 16 es la red que utilizan Estados Unidos y sus aliados más cercanos para compartir información táctica en tiempo real entre distintas fuerzas.

No cualquier país accede a esta tecnología. Marruecos, por ejemplo, recién la sumó en abril de este año, luego de años de gestiones.

La Fuerza Aérea Argentina y la Armada dieron un paso clave en la integración de sus F-16 y P-3C Orion. Armada Argentina

En el caso argentino, la clave está en un estatus que el país ya tenía desde principios de 2026: el de Aliado Principal no OTAN, otorgado por Estados Unidos.

Ese reconocimiento habilita beneficios concretos en materia de defensa:

Acceso preferente a material y tecnología militar

Préstamos de equipos para investigación y desarrollo

Cooperación reforzada en seguridad bilateral

Argentina comparte ese estatus con Colombia y, desde este año, con Perú, lo que la ubica en un grupo muy reducido dentro de la región.

Qué van a poder hacer el F-16 y el P-3C Orion

Con Link 16 habilitado, el avión de patrulla P-3C Orion va a poder detectar una amenaza en el mar a cientos de kilómetros y transmitir su posición exacta a la cabina de los F-16.

Así, una tarea de vigilancia se convierte casi al instante en información de combate lista para usar.

¿Alcanza con tener buenos aviones si no pueden hablar entre sí? Esa es la pregunta que resolvió esta integración.

Las primeras pruebas se hicieron en Río Cuarto, con personal de ambas fuerzas trabajando en conjunto y bajo la supervisión de especialistas del gobierno estadounidense.

El proceso avanza mientras la Fuerza Aérea espera, para fines de septiembre, un segundo lote de seis F-16 provenientes de Dinamarca, que se suman a la flota que ya opera en el país.

Con esta habilitación, Argentina se acerca a un estándar de interoperabilidad que hasta ahora estaba reservado casi exclusivamente a las potencias occidentales.