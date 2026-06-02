Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

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Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen vigentes los controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

Atención: qué ocurre en Brasil con los pasaportes vencidos

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio brasileño cuando el pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Conocer estos requisitos puede evitar inconvenientes a los colombianos que deseen ingresar a Brasil o realizar viajes internacionales. (Fuente: Representación creada con IA)

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que se recomienda verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de emprender el viaje.

Qué exige Venezuela para entrar o salir del país

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Venezuela ha implementado en distintos momentos prórrogas a la vigencia de los pasaportes, por lo que en determinados casos se acepta el documento aun después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Paraguay también exige documentación vigente para viajar

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Además, quienes residan en Paraguay y realicen viajes internacionales deben contar con la documentación migratoria y de identificación correspondiente según su situación particular.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: