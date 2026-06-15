El programa Más Barrio, impulsado por el gobierno, comenzó a implementarse el pasado 23 de abril en Cerro Norte, y ahora inició una nueva etapa en el barrio Corfrisa de Las Piedras, en el departamento de Canelones.

Más Barrio es un programa de Presidencia de la República que involucra a varios ministerios y organismos públicos para intervenir en forma integral zonas con altos niveles de vulnerabilidad social, problemas habitacionales y situaciones de violencia e inseguridad

“El Estado no llega y se retira después que intervino; continúa. Vamos a seguir presentes y trabajando con la comunidad por más que se termine la mejora de vivienda que haya que hacer; la presencia del Estado va a continuar”, dijo la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro.

Los vecinos del barrio Corfrisa habían expresado su preocupación a las autoridades y desde hacía tiempo esperaban que la zona sea intervenida.

El relevamiento

La primera acción que se realizará es un relevamiento para conocer cada realidad y tener un diagnóstico del barrio. En el formulario se indaga sobre las condiciones de los hogares, aunque también se sumarán preguntas vinculadas a la percepción de seguridad de los vecinos.

“Se entienden no solo las heridas de un territorio que atraviesa una preocupación constante por la convivencia, sino por heridas de cosas que no hemos resuelto todos los actores políticos; seguimos en deuda”, explicó Nataly Salkind, coordinadora del Gabinete Social de la Intendencia Canelones.

Durante los primeros días de trabajo en Las Piedras, el objetivo será agilizar el procesamiento de la información del censo y realizar pruebas de conectividad y funcionamiento de las tabletas que utilizarán los equipos de campo.

El equipo está integrado por personal del Ministerio del Interior, técnicos del Ministerio de Vivienda, censistas y supervisores del Ministerio de Desarrollo Social, además de representantes de los demás organismos participantes.

Este programa prevé continuar en los próximos meses en barrios de los departamentos de Maldonado, Durazno y Rivera, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y fortalecer la presencia estatal en las zonas más vulnerables del país.