Este plan demandará una inversión de más de 10 millones de dólares en la zona, a lo que se suma la regularización de asentamientos previstas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

“Cada vez resolvemos más rápido, pero igual sigue siendo lento”, afirmó Orsi durante la recorrida con los vecinos de los barrios Talca Corfrisa en Las Piedras, la ciudad más poblada después de Montevideo.

“Hay mucha gente comprometida atrás de este programa”, dijo el presidente quien recordó su relación afectiva con los vecinos del barrio, y destacó que, al viejo proyecto de regularización de viviendas en la zona.

Orsi subrayó que ese plan de regularización que demandará una inversión de 14 millones de dólares, se suma ahora el programa Más Barrio, en una intervención para mejorar el entorno.

Los “procesos lentos”

El mandatario dijo que se trata de “procesos demasiado lentos, fundamentalmente los de regularización, que hace años los distintos gobiernos, todos, le han intentado dar vuelta a la cosa”.

Recordó que el trabajo de regularización comenzó con el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares durante el gobierno colorado de Jorge Batlle (2000-2005).

“Después cambió el nombre a PMB (Programa de Mejoramiento de Barrios), porque se entendió que la situación no la resolvés solo con las casas que tienen mayor precariedad, sino que tenés que resolver todo el entorno. Eso implica servicios, implica presencia del Estado con todo”, señaló Orsi.

El presidente señaló que los vecinos de la zona le remarcaron el tiempo que han esperado por la mejora de su vivienda y sostuvo que “esto de hoy es una muestra de que no estamos tan lejos”. “Cada vez resolvemos más rápido, pero igual sigue siendo lento”, puntualizó.

La “onda expansiva”

Esta intervención no abarca solo la zona de Talca y Corfrisa, sino “un polígono determinado por el Ministerio del Interior que es bastante más amplio”, le explicó al presidente Orsi, la directora nacional de Integración Social y Urbana, Silvana Nieves, ante la atenta mirada de los residentes.

“Esto tiene una onda expansiva en que va a beneficiar a toda la ciudad de Las Piedras”, destacó, por su parte, el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez.

Asimismo, Sánchez anunció que en la primera semana de julio comenzará la intervención en el departamento de Rivera, en el marco de las 21 zonas previstas para este quinquenio.

El secretario de Presidencia informó que para este año, también se llegará a los departamentos de Durazno y Maldonado.

“Es un proyecto integral, que busca generar espacios seguros, no solo haya intervenciones de viviendas, sino también sociales, generar proyectos productivos, de trabajo, como viene trabajando el programa Más Barrio con Pelota al Medio”, subrayó Sánchez.

En la recorrida estuvieron la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, el ministro del Interior, Carlos Negro y el intendente de Canelones, Francisco Legnani, entre otras autoridades

Al igual que ocurrió en Cerro Norte, en Montevideo, la primera parte del despliegue en Las Piedras consistirá en la realización de un censo. Sánchez dijo que en esta oportunidad el relevamiento “va a ser más rápido”.

“A partir de ahí vamos a poder tener la definición de la intervención urbana y la intervención social. Esto implica, naturalmente, lo que es el mejoramiento del hábitat, pero también las cuestiones de convivencia”, señaló.

Por su parte, la directora nacional de Integración Social y Urbana, Silvana Nieves, sostuvo que el trabajo del programa Más Barrio se suma a otras acciones de “regularización y de mejora de cuestiones habitacionales y de infraestructura” que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial está llevando adelante en los asentamientos Talca-Corfrisa.

En tanto, el intendente de Canelones destacó que la intervención en la zona era “absolutamente prioritaria” y brindó algunos datos del censo de 2023, como, por ejemplo, que “una de cada cinco viviendas no tienen elementos básicos para calefaccionarse” y “uno de cada tres chiquilines no asisten a un centro educativo ni a un centro de cuidados”.