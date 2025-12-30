Descubrimiento sin precedentes: encuentran el lago termal subterráneo más grande de la Tierra en una región inesperada.

Un grupo de científicos ha descubierto el mayor lago termal subterráneo del planeta en un enclave poco habitual. El hallazgo, localizado en el sur de Albania, en la región de Vromoner, ha abierto nuevas líneas de investigación sobre la actividad geotérmica que permanece oculta bajo la corteza terrestre.

Por su tamaño y singularidad, el lago ha captado la atención de la comunidad científica, pues aporta datos fundamentales para comprender la hidrología subterránea y los ecosistemas capaces de prosperar en condiciones extremas.

Un equipo de investigadores ha encontrado el lago termal subterráneo más grande de la Tierra, desafiando las concepciones sobre la geología subterránea y la actividad geotérmica.

Lago termal subterráneo: ¿dónde queda y cómo fue descubierto?

El lago, bautizado como Lago Neuron en honor al apoyo financiero de la Fundación Neuron, representa un avance en la comprensión de los procesos geotérmicos subterráneos. Su exploración ha permitido conocer más sobre la actividad hidrogeológica en zonas de karst, y la existencia de ecosistemas que prosperan en condiciones extremas de temperatura y mineralización.

Un equipo de investigadores identificó el lago termal subterráneo de mayor tamaño del planeta en una región inesperada. El hallazgo se produjo en el sur de Albania, en la zona de Vromoner, dentro de unacueva a más de 100 metros de profundidad.

En 2021, científicos checos detectaron indicios de actividad termal en un complejo sistema de cavidades subterráneas. Un penacho de vapor emergiendo de una roca caliza llevó a los investigadores hasta una sima profunda, posteriormente denominada Atmos.

Con la ayuda de escáneres de última tecnología y sensores hidrogeológicos, lograron mapear una vasta masa de agua caliente, cuya dimensión superó todas las expectativas.

Lago Neuron: así es el lago termal subterráneo más grande del mundo?

Tras años de exploración y estudios hidrogeológicos, el equipo determinó que el lago, bautizado como Lago Neuron, tiene las siguientes dimensiones:

Longitud : 138,3 metros

Ancho : 42 metros

Perímetro : 345 metros

Volumen: 8335 metros cúbicos.

Para dimensionar su magnitud, la cámara lacustre es aproximadamente tres veces más grande que la sala principal del Teatro Nacional de Praga.

La directora de la Fundación Neuron, Monika asa Vondráková, destacó la relevancia de invertir en la exploración científica y aseguró que este hallazgo demuestra el impacto del respaldo financiero en el avance del conocimiento geológico.