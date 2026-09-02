El hallazgo histórico del año: encuentran dos submarinos nazis perdidos en un mar de Europa que desaparecieron sin entrar en ningún combate

Buceadores y especialistas en cartografía hidrográfica hallaron en las profundidades del mar Báltico los pecios de dos submarinos alemanes pertenecientes a la Marina de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Las embarcaciones identificadas corresponden al U-583 y al U-649, dos naves que naufragaron a más de 70 metros de profundidad sin haber caído en combate contra fuerzas enemigas, sino como consecuencia de accidentes de maniobra en alta mar.

El hallazgo fue concretado por integrantes de la Asociación de Buceo en Naufragios de Polonia (SWW) en colaboración con la firma Geoings Polska. Los registros históricos confirman que ambas colisiones provocaron el hundimiento inmediato de las naves y la muerte de decenas de jóvenes marineros.

Circunstancias de los naufragios y pérdida de vidas en el Báltico

Las investigaciones documentales permitieron reconstruir los momentos exactos en los que ambas naves se hundieron en el mar durante ejercicios de entrenamiento y traslados operativos:

El hundimiento del U-583: El 15 de noviembre de 1941, durante un ejercicio nocturno a 90 kilómetros de la costa de Ustka, la El 15 de noviembre de 1941, durante un ejercicio nocturno a 90 kilómetros de la costa de Ustka, la nave chocó de manera directa contra el submarino U-153. La colisión provocó la entrada masiva de agua en el casco en cuestión de minutos, causando la muerte de sus 45 tripulantes, quienes promediaban los 24 años de edad.

El choque del U-649: El 24 de febrero de 1943, en condiciones de baja visibilidad y aguas heladas, la embarcación colisionó contra otro submarino de la flota alemana. En este siniestro murieron 35 El 24 de febrero de 1943, en condiciones de baja visibilidad y aguas heladas, la embarcación colisionó contra otro submarino de la flota alemana. En este siniestro murieron 35 marineros , mientras que 11 lograron sobrevivir al escapar por los tubos lanzatorpedos y ser rescatados por equipos de emergencia al amanecer.

Alerta por torpedos activos y riesgo de saqueos en las fosas marinas

Las autoridades e historiadores descartaron iniciar tareas de extracción de las estructuras metálicas debido a la extrema peligrosidad que representan los torpedos y materiales explosivos que continúan alojados en su interior.

Sin embargo, la apertura de las escotillas convierte a los restos en objetivos vulnerables para las expediciones no autorizadas de expolio.

El hallazgo histórico del año: encuentran dos submarinos nazis perdidos en un mar de Europa que desaparecieron sin entrar en ningún combate

Organismos de conservación de tumbas de guerra advirtieron que los cascos de acero funcionan como verdaderas cápsulas del tiempo que albergan restos humanos, vestimentas y efectos personales de los tripulantes .

Frente a la amenaza del saqueo ilegal en el Báltico, las entidades internacionales solicitaron la delimitación de zonas de exclusión donde quede estrictamente prohibido el buceo.

Estado de la búsqueda de pecios de las guerras mundiales

Las pérdidas sufridas por la marina alemana durante los dos grandes conflictos del siglo XX dejaron cientos de naves repartidas por los océanos.

Según datos del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, durante la Primera Guerra Mundial fueron destruidos cerca de 200 submarinos alemanes, mientras que en la Segunda Guerra Mundial la cifra superó las 750 unidades.

Actualmente, alrededor de 90 submarinos germanos de ambas contiendas permanecen desaparecidos en distintas regiones marítimas como el Golfo de Finlandia, el Atlántico y el Mediterráneo.