El fondo del mar guarda historias que no siempre quedaron cerradas con el paso del tiempo. Naufragios, munición perdida y restos de antiguas guerras siguen apareciendo en distintas zonas marítimas de Europa, recordando que muchos escenarios del siglo XX aún conservan huellas materiales del conflicto. Ahora, un buque de la Armada española localizó en aguas del Mediterráneo dos artefactos vinculados a la Segunda Guerra Mundial: dos torpedos y una mina de orinque durante labores de vigilancia y reconocimiento submarino. La operación fue realizada por el cazaminas Tambre (M-33), una unidad especializada en detección e identificación de minas navales y explosivos submarinos. Este tipo de embarcaciones utilizan sonar de alta precisión, vehículos operados a distancia y equipos técnicos entrenados para trabajar en entornos de riesgo. La tripulación detectó en el fondo marino dos torpedos y una mina de orinque, un artefacto explosivo anclado mediante cable al lecho marino que queda suspendido a cierta profundidad. Este sistema fue utilizado ampliamente durante las guerras mundiales para atacar barcos enemigos. La presencia de estos elementos demuestra que todavía existen zonas marítimas donde persisten restos bélicos no neutralizados, incluso muchos años después del final del conflicto. El Mediterráneo fue uno de los grandes escenarios navales de la Segunda Guerra Mundial. Durante esos años circularon convoyes militares, submarinos, flotas aliadas y fuerzas del Eje en rutas estratégicas para abastecimiento, defensa y control territorial. Eso provocó hundimientos, combates y el despliegue masivo de minas marinas. Muchas fueron retiradas tras la guerra, pero no todas pudieron localizarse. Otras quedaron desplazadas por corrientes, enterradas por sedimentos o dañadas con el paso del tiempo. La Royal Navy, la marina italiana, la alemana y fuerzas aliadas operaron intensamente en esa zona entre 1939 y 1945, lo que explica por qué cada cierto tiempo aparecen proyectiles, bombas o restos navales en distintos puntos del mar europeo. Expertos en seguridad marítima recuerdan que estos objetos pueden conservar capacidad explosiva pese a su antigüedad, por lo que cualquier hallazgo exige protocolos estrictos y trabajo especializado. Cuando una unidad militar encuentra este tipo de artefactos, el primer paso suele ser delimitar la zona, identificar visualmente el objeto y evaluar su estado. A partir de allí se decide si conviene retirarlo, neutralizarlo in situ o mantenerlo vigilado hasta una operación posterior. En el caso del Tambre, el hallazgo vuelve a poner en valor el trabajo silencioso de los cazaminas, barcos diseñados para prevenir riesgos a la navegación comercial, pesquera y militar. También recuerda que la historia no solo permanece en archivos o museos. En ocasiones sigue bajo el agua, cubierta por arena y sal, con capacidad de alterar el presente si no se detecta a tiempo. La localización de estos restos de la Segunda Guerra Mundial confirma que el mar aún conserva capítulos abiertos de uno de los conflictos más devastadores del siglo pasado.