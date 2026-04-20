Las teorías sobre la muerte de Adolf Hitler circularon durante décadas. Rumores sobre fugas secretas, refugios en otros países o supuestos reemplazos físicos alimentaron uno de los episodios más discutidos del final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, una nueva publicación basada en documentos atribuidos a archivos soviéticos volvió a instalar el debate. Según difundió el portal ruso iRossiya, investigadores de la seguridad soviética analizaron la posibilidad de que Hitler hubiera utilizado un doble y terminaron descartando esa hipótesis durante la pesquisa posterior a la caída de Berlín. De acuerdo con la publicación rusa, los informes remiten a pesquisas realizadas tras la toma de Berlín en mayo de 1945. En esos papeles se mencionan interrogatorios a testigos, reconstrucciones de movimientos dentro del búnker y exámenes realizados sobre restos humanos hallados en la zona. Siempre según esa documentación citada por iRossiya, la hipótesis de un doble fue considerada por los investigadores, pero perdió fuerza tras comparar rasgos físicos, testimonios y antecedentes reunidos por los servicios soviéticos. Uno de los puntos más citados por historiadores en torno a este caso fue la identificación dental. Diversas investigaciones posteriores sostuvieron que las piezas dentales y registros médicos resultaron claves para sostener la conclusión del suicidio en Berlín. La incertidumbre inicial de la posguerra favoreció la aparición de versiones alternativas. Durante años, la Unión Soviética mantuvo bajo reserva parte de la información obtenida en Berlín, lo que abrió espacio a especulaciones y relatos contradictorios. A eso se sumó la disputa política de la Guerra Fría. La falta de transparencia documental y la circulación de versiones enfrentadas entre bloques ayudaron a consolidar historias sobre fugas hacia América latina o sustituciones corporales sin respaldo documental sólido. La evidencia histórica más aceptada apunta a que Hitler se suicidó en abril de 1945 dentro del Führerbunker, mientras tropas soviéticas avanzaban sobre Berlín. El interés principal de estos documentos no pasa solo por confirmar una conclusión ya ampliamente extendida entre especialistas. También permite observar cómo trabajaron los investigadores soviéticos en las primeras horas posteriores a la caída del Tercer Reich. Que la hipótesis del doble haya sido revisada y luego descartada dentro de la propia investigación aporta contexto sobre el proceso seguido por los servicios soviéticos y sobre las dudas existentes en aquel momento. Para los historiadores, cada nuevo archivo abierto ayuda a reconstruir decisiones, tiempos y métodos de una investigación marcada por el caos de la guerra. También recuerda que, en episodios de enorme impacto mundial, las teorías suelen crecer cuando los documentos permanecen cerrados durante décadas.