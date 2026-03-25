Un infante de la Marina de Cincinnati que participó en la Segunda Guerra Mundial fue encontrado tras 83 años desaparecido luego de un asalto en la jungla de las Islas Salomón. La Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos del Departamento de Defensa de Estados Unidos lo ha identificado y sus restos regresarán a su lugar de origen. El soldado fue identificado el pasado 1 de abril de 2025, pero la Agencia lo anunció oficialmente el pasado 4 de marzo de 2026. El marine fue reconocido como Norton V. Retzsch y tenía 25 años cuando desapareció. La identidad fue reconstruida gracias a un exhaustivo estudio en el que se utilizaron registros dentales y ADN mitocondrial. La identificación fue posible gracias a una muestra de ADN entregada al ejército en 2006 por la sobrina nieta del soldado, Kim Opitz. Su familia nunca perdió la esperanza: “Mi madre nunca, nunca nos dejó olvidarlo”, dijo en KARE 11 News. Su entierro está programado para el próximo 13 de abril en Marana, una localidad de Arizona. Norton V. Retzsch ingresó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en septiembre de 1941, con 23 años, solo cuatro años después de graduarse de la escuela de secundaria Hughes en Cincinnati. Poco tiempo después partió hacia el Pacífico con la Compañía C: primer Batallón de Asalto de la Infantería de Marina y primer Regimiento de Asalto de la Infantería de Marina. Dos años después de alistarse a la Marina, el 30 de junio de 1943, las fuerzas estadounidenses lanzaron la Operación Toenails, una campaña para tomar la isla de Nueva Georgia, que se encontraba en manos japonesas, en el centro de las Islas Salomón. Este grupo, en el que iba el soldado Retzsch, desembarcó en Rice Anchorage el 5 de julio y comenzó a abrirse paso por la jungla. La Compañía C avanzó hacia las posiciones japonesas cerca de Punta Enogai, el 9 de julio. Los infantes cayeron en una emboscada preparada previamente y ahí fue cuando Retzsch y otros dos soldados nunca regresaron del combate. En las semanas siguientes, una patrulla de infantes de marina que operaba en la Península del Dragón se topó con un enemigo que portaba la placa de identificación de Retzsch. La 604ª Compañía de Registro de Tumbas del Cuerpo de Intendencia efectuó la búsqueda de los restos de Retzsch sin éxito, entre noviembre y diciembre de 1947. En 1949, el ejército consideró el caso como irrecuperable y registró su nombre en las Tablas de los Desaparecidos del Cementerio y Monumento Americano de Manila, Filipinas. El caso permaneció inactivo durante muchas décadas hasta que la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos volvió a prestar atención al suceso. Los investigadores señalaron un grupo de restos no identificados en Enogai y Bairoko como posibles coincidencias con los desaparecidos de la época. En enero de 2019, el cuerpo X-182 fue recuperado del cementerio de Manila y enviado al departamento de desaparecidos. Luego del proceso burocrático y de la identificación por parte de la Agencia, la familia del soldado fue notificada. Cuando recibieron la noticia no lo podían creer, pues después de 83 años de búsquedas los restos de su familiar por fin habían aparecido. “Fue una alegría inmensa”, sentenció su sobrina.