Así es el parque olímpico que creó el hijo del arquitecto de Hitler y que comparan con el de los JJ. OO. de 1936

La historia de la arquitectura contemporánea esconde paradojas fascinantes donde el urbanismo y la política se cruzan de forma inevitable. Uno de los casos más controvertidos a nivel global es el de Albert Speer Jr., un visionario del urbanismo sostenible que pasó toda su vida intentando escapar de la gigantesca y oscura sombra de su padre: Albert Speer, el arquitecto de cabecera de Adolf Hitler y ministro de Armamento del Tercer Reich.

Pese a sus esfuerzos por diferenciarse, el destino profesional de Speer Jr. terminó ligado a la planificación de megaeventos para regímenes autoritarios del siglo XXI, reviviendo incómodos paralelismos históricos.

Así es el parque olímpico que creó el hijo del arquitecto de Hitler y que comparan con el de los JJ. OO. de 1936 Liangcheng Group

La obra del hijo del arquitecto de Hitler que se compara con los nazis

El punto álgido de las comparaciones internacionales ocurrió cuando el estudio del arquitecto alemán, Albert Speer & Partner (AS&P), ganó el concurso internacional para diseñar el plan maestro del Parque Olímpico de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

El proyecto contemplaba la creación de un descomunal eje urbano norte-sur de 32 kilómetros de longitud diseñado para conectar el corazón histórico de la capital china con el nuevo complejo deportivo que albergaría estadios icónicos como el Nido de Pájaro.

Inmediatamente, analistas internacionales y críticos de arquitectura trazaron un paralelismo visual ineludible con los planos de “Welthauptstadt Germania” , la megalómana capital nazi que el padre de Speer proyectó bajo las órdenes de Hitler.

Aquel diseño del Tercer Reich se estructuraba precisamente sobre un imponente eje central flanqueado por edificios colosales, ideado para intimidar al ciudadano y proyectar el poder absoluto del Estado absoluto.

La defensa de Speer Jr.: Urbanismo verde vs. opresión

Ante la ola de críticas, Albert Speer Jr. defendió con vehemencia la integridad de su obra, argumentando que el eje de Pekín respondía a principios diametralmente opuestos a los de su progenitor.

Mientras que la arquitectura nazi buscaba el monumentalismo de piedra severa y el sometimiento, el proyecto de Pekín se inspiraba en la tradición geométrica y mística de la propia historia china —cuya Ciudad Prohibida ya se alineaba en un eje central milenario— adaptada hacia el futuro con un enfoque de sostenibilidad ecológica, transporte eficiente y vanguardia energética.

De hecho, Speer Jr. fue un pionero global en el desarrollo de eco-ciudades. Su metodología buscaba priorizar la escala humana y el respeto ambiental, un claro contraste con la teoría del “valor de ruina” que promovía su padre.

Así es el parque olímpico que creó el hijo del arquitecto de Hitler y que comparan con el de los JJ. OO. de 1936 Wikimedia Commons

Sin embargo, la contradicción de su carrera radicó en que su impecable eficiencia técnica y su neutralidad política lo convirtieron en el planificador predilecto de gobiernos centralizados que buscaban legitimación global.

De los Juegos Olímpicos al Mundial de Qatar 2022

La huella del arquitecto alemán no se detuvo en Asia. Años más tarde, Speer Jr. y su firma fueron los encargados de diseñar el plan maestro espacial original para la candidatura de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Su oficina desarrolló la distribución de los recintos e introdujo conceptos clave de modularidad, proponiendo estadios con gradas desmontables para evitar los “elefantes blancos” tras el torneo.