En esta noticia El tuit de la polémica del Gordo Dan contra Martín Menem

La interna dentro de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo de tensión tras las declaraciones del tuitero Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”. El trasfondo expone una disputa cultural sobre el islamismo, el terrorismo y la defensa del sionismo en el frente que se prepara para las elecciones 2027 en un complejo contexto global.

En este caso, el detonante estuvo vinculado a denuncias judiciales y a la agenda geopolítica que defiende la militancia oficialista en redes sobre la problemática del islam y el sionismo. La tensión escaló cuando el sector más dialoguista del oficialismo buscó despegarse de las posturas más extremas respecto a las religiones.

Las diferencias sobre la libertad de expresión y el protocolo institucional dejaron al descubierto las internas de la coalición de cara al año electoral y algunas diferencias parlamentarias. Así, el debate sobre valores culturales fue el detonante de este debate entre los referentes libertarios y generó el cruce.

El tuit de la polémica del Gordo Dan contra Martín Menem

“La Argentina no se doblegará nunca ante las presiones de quienes buscan censurar la libertad de expresión”, disparó el Gordo Dan en sus redes. El referente digital apuntó contra el titular de Diputados, Martín Menem, tras sus declaraciones conciliatorias con la comunidad islámica . El cruce reflejó el malestar de la militancia dura con los funcionarios moderados.

El tuit del gordo Dan contra Martín Menem. X

Por su parte, el legislador aclaró que no se debía confundir bajo ningún punto de vista el terrorismo con la religión. Desde el entorno del titular de la Cámara baja remarcaron que el Estado no debe estigmatizar credos. Sin embargo, los activistas digitales redoblaron los ataques y acusaron al dirigente de ceder ante presiones externas.

“Dejen de querer apretarme con sectores del Gobierno que comulgan con ustedes”, sentenció el Dan en su mensaje público. La disputa dejó expuesta la dificultad para contener a las facciones más radicalizadas del movimiento.