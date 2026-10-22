Alerta naranja del SMN por fuertes tormentas para este jueves 22 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes tormentas para este jueves 22 de octubre en distintas regiones del país.

El aviso alcanza a sectores de nueve provincias de la Argentina y se actualiza en tiempo real según el desarrollo de las condiciones climáticas durante la jornada, por lo que se recomienda revisar el mapa oficial.

Alerta naranja por tormentas: cuáles son las 9 provincias afectadas

La advertencia del SMN comprende regiones específicas de nueve provincias argentinas. Las áreas alcanzadas por el aviso presentan distintos niveles de riesgo según la intensidad de las precipitaciones previstas.

22OCT|⚠️#Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟧 60-100 mm 🌬️Ráfagas ≥ 90 km/h 🟧 20-50 mm (N de Patagonia) 🟨 15-70 mm 🌬️Ráfagas 🧊 Granizo 🌩Actividad eléctrica 🌬️ Viento 🟨50-70 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h 🌬️ Zonda 🟨 30-40 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/5wKc0xkIAT — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 22, 2026

Las provincias incluidas son:

Corrientes

Entre Ríos

Santa Fe

Córdoba

Buenos Aires

La Pampa

San Luis

Neuquén

Río Negro

El organismo advirtió que algunas tormentas podrían ser localmente severas, con lluvias abundantes en lapsos breves y ráfagas intensas.

Granizo, viento, tormentas y lluvias de hasta 100 milímetros: qué dice el pronóstico

El SMN emitió una alerta naranja por fuertes tormentas que afectarían a 9 provincias. Servicio Meteorológico Nacional

En las zonas del centro del país y el Litoral alcanzadas por la alerta naranja, se estiman acumulados de lluvia de entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de forma localizada.

Las precipitaciones podrían concentrarse en períodos cortos y se suma la posibilidad de granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían llegar a los 90 km/h.

En el norte de la Patagonia, particularmente en sectores de Neuquén y Río Negro, el pronóstico contempla acumulados de entre 20 y 50 milímetros.

Aunque los registros previstos son menores que los del centro y el Litoral, las tormentas también podrían estar acompañadas por viento fuerte y ocasional caída de granizo.

Alerta meteorológica: qué recomienda el SMN ante las tormentas

Frente a una alerta naranja, el SMN aconseja tomar precauciones para reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas, los fuertes vientos y la actividad eléctrica.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: