En esta noticia Peso mexicano retrocede por alza del dólar y tensión geopolítica

El peso mexicano se depreció frente al dólar y superó momentáneamente los MXN$18.85 por unidad, un nivel no visto desde noviembre de 2025, ante un incremento en la aversión global al riesgo por la posibilidad de que EE.UU. e Israel reanuden los ataques contra Irán.

Sin embargo, la moneda mexicana recortó parte de sus pérdidas después de que se publicara el dato de inflación en México correspondiente a la primera quincena de octubre, que reduce el margen de maniobra del Banco de México (Banxico) para recortar la tasa de interés.

El tipo de cambio cotiza en MXN$18.7192 por dólar, equivalente a una depreciación de 0.19%. Durante la jornada, el peso mexicano alcanzó un máximo de MXN$18.8582 por unidad, su nivel más débil desde noviembre del año pasado, y un mínimo de MXN$18.6380, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La mañana del 22 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación general en México se ubicó en 3.62% a tasa anual durante la primera quincena de octubre, por encima de la estimación de 3.58% de los analistas de BX+. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, se situó en 3.78%, también por encima de la proyección de consenso de 3.70%.

“La publicación de la inflación en México disminuye el espacio para que el Banco de México pueda volver a recortar la tasa de interés”, escribió Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Los analistas de BX+ señalaron en una nota a clientes que el panorama inflacionario aún luce retador y esperan que los precios se aceleren hacia el cierre del año. Además, ante la postura más restrictiva de la Reserva Federal (Fed), consideran que el margen de acción de Banxico se reduce “significativamente”.

En lo que va de 2026, el peso mexicano acumula una depreciación cercana a 4%, al pasar de MXN$18.0008 a MXN$18.7192 por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Peso mexicano retrocede por alza del dólar y tensión geopolítica

La depreciación del peso mexicano coincidió con un ligero fortalecimiento del dólar, cuyo índice ponderado avanzó 0.06%, hasta ubicarse en 101.85 puntos.

El apetito por el riesgo disminuyó el jueves ante las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la posibilidad de una nueva escalada del conflicto entre EE.UU., Israel e Irán.

La incertidumbre impulsó los precios internacionales del petróleo a niveles no vistos desde mayo pasado. El Brent llegó a escalar hasta los u$s112 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotizó cerca de los u$s100 por unidad.

De acuerdo con The New York Times, que citó a funcionarios estadounidenses anónimos, EE.UU. e Israel habrían elaborado planes para reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones del próximo mes.

A este escenario se sumaron nuevos ataques contra buques petroleros en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de crudo, lo que reforzó la preocupación por posibles interrupciones en el suministro energético.

Analistas de Banco Base estiman que el peso mexicano cotizará en un rango de entre MXN$18.61 y MXN$19.81 por dólar.