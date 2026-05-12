Este lunes, 11 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina. En este lunes, 11 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un cementerio suele simbolizar cierre y despedida: dejar atrás etapas, relaciones o hábitos que ya cumplieron su ciclo. También puede reflejar introspección y renovación, el deseo de sanar duelos, honrar recuerdos y abrir espacio para un nuevo comienzo. Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.